Autore:

Salvo Sardina

TALENT Si è conclusa ieri la prima edizione del Talent di Sky, “Race! – Il prossimo pilota”. A imporsi in finale è stato il pilota brianzolo David Fumanelli, capace di superare tutte le fasi di selezione fino a diventare il preferito della giuria. Il ventisettenne, che ha anche un passato in varie categorie GT oltre che due stagioni in Gp3 all’attivo, avrà la possibilità nel 2020 di correre la Porsche Carrera Cup Italia da ufficiale nel team Q8 Hi Perform.

IL PREFERITO Una vittoria non certo facile, perché per diventare “il prossimo pilota”, Fumanelli ha dovuto superare una concorrenza decisamente agguerrita composta da altri 11 aspiranti campioni pronti a contendersi il sedile della macchina che in questa stagione è stata portata in pista da Diego Bertonelli. Alla fine, dopo una serie di prove al simulatore e in circuito, la scelta dei tre giudici d’eccezione – il celebre cuoco amante della velocità Alessandro Borghese, la giornalista Federica Masolin e il pilota Matteo Bobbi – è ricaduta proprio su Fumanelli, vincitore della finale a due con il campione del mondo di kart, Paolo De Conto. Nell’ultima puntata, il brianzolo si è infatti imposto dopo una sfida alla guida della Porsche 911 GT3 Cup utilizzata in campionato.

FUTURO Avevamo incontrato David qualche settimana prima della finalissima di Race, e ci aveva raccontato quanto fosse alto il livello della competizione tra tutti i partecipanti del talent, sottolineando come talvolta sia anche la fortuna a fare la differenza: “Io non sono un kartista e, nella sfida sui go kart, sono riuscito a evitare l’eliminazione praticamente per un soffio”. Con la vittoria del talent show targato Sky, Fumanelli – nelle ultime stagioni spesso al volante delle Mercedes Amg GT3 del team Strakka nel Blancpain e nell’Intercontinental GT Challenge (da ricordare il podio nella mitica 12 Ore di Bathurst – si è però adesso garantito un 2020 decisamente solido come pilota ufficiale del team Q8 Hi Perform nel prossimo campionato Porsche Carrera Cup Italia.