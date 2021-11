Due sedili già occupati: Novalak con MP, Boschung con Campos

MERCATO INVERNALE Il protrarsi della stagione corrente di Formula 2, che deve ancora disputare le ultime due tappe di campionato in Arabia Saudita e ad Abu Dhabi, non ostacola il mercato piloti per la stagione 2022 che invece è ben avviato. Due sono i piloti che hanno già firmato per avere un sedile nella prossima stagione e sono stati annunciati dal proprio team: Clement Novalak ha trovato posto al team MP Motorsport mentre Ralph Boschung (in foto) continuerà a gareggiare per il team Campos.

PROMOSSO NOVALAK Il primo proviene dalla Formula 3 dove nelle ultime stagioni ha ben figurato. Con il team Trident il pilota francese si è messo alle calcagna del compagno di box Jack Doohan che ha battagliato per il titolo della stagione appena conclusa. Per lui il passaggio al team MP Motorsport dove potrà cominciare la sua fase di apprendistato con la serie B della Formula 1 già quest'anno dalle tappe conclusive in medio-oriente (al posto di Lirim Zendeli, ndr). Boschung, invece, rinnova il sodalizio con la spagnola Campos racing. Rientrato già sul finire del 2020 dopo una stagione di stop nel team che lo aveva schierato nel 2019, lo svizzero ora è atteso ad una prova decisiva. Non è dato sapere invece quelli che saranno i piloti degli altri team. All'indomani dell'ultimo round di Yas Marina si disputeranno i classici test collettivi dove molti accordi saranno finalizzati. L'unico ad aver annunciato la sua presenza è Calan Williams, che proverà per Trident dopo i buoni trascorsi in Formula 3.

Pubblicato da Marco Borgo, 23/11/2021