Dietro-front Palou: lo spagnolo rifiuta il contratto con McLaren

CONTRATTO PALOU La vicenda che vede coinvolto Alex Palou e che si trascina dallo scorso anno rischia di avere delle ricadute quantomeno morali per il pilota che attualmente guida la classifica dell'Indycar Series. Lo spagnolo che un anno fa voleva rompere il contratto in essere con la squadra di Chip Ganassi per correre già dal 2023 con McLaren ora avrebbe fatto marcia indietro e non sembra intenzionato a diventare pilota McLaren nel 2024.

BLINDATO DA GANASSI L'avvicinamento dell'ex campioncino alla McLaren ormai era dato per scontato. La mossa doveva avere delle ricadute in ottica Formula 1 - o così la situazione era stata inquadrata - e per questo Palou sul finire della scorsa stagione aveva annunciato di voler passare presso il team Schmidt/Peterson che corre con le insegne del marchio britannico già da questa stagione. Ganassi, dal canto suo, esercitò tutte le opzioni a sua disposizione per far valere il contratto che lo legava al suo team per una ulteriore stagione. Viene da sorridere se si pensa che dal contenzioso legale tra i due si è arrivati alla quasi certa conquista del secondo titolo a soli dodici mesi di distanza.

SCARICATO DAI MANAGER Lo staff che cura la gestione manageriale dello spagnolo ha fatto sapere di aver interrotto il rapporto con Palou ribadendo che la loro strada era indirizzata alla Formula 1 nella quale Alex ha già disputato alcune sessioni di libere del venerdì. Probabilmente il 26enne ha capito che a 26 anni e con i contratti in essere di Lando Norris e Oscar Piastri non sarebbe diventato pilota di Formula 1 prima di almeno un paio di stagioni. La pole position siglata ad Indianapolis ed un secondo titolo ormai vicinissimo dato dai quattro successi hanno fatto capire che inseguire il circus a tutti i costi poteva essere compromettente. Seccato il commento di Zak Brown, pubblicato dall'Associated Press venuta in possesso di una comunicazione interna McLaren, sull'intenzione di Palou di non voler più onorare un contratto in essere. Chip Ganassi dal canto suo non ha commentato le dispute contrattuali ma ha lanciato una frecciatina alla McLaren dicendole di ''non fare vittimismi''.

