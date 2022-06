Detroit, Gara: Power la spunta a Belle Isle

POWER SU ROSSI E' Will Power ad imporsi nell'ultima corsa sulle strade dell'Isolotto di Belle Isle, a Detroit. La corsa organizzata da Roger Penske l'anno prossimo sarà spostata nel centro città e a centrare l'ultima affermazione è stato proprio uno degli alfieri del capitano, sfruttando appieno una strategia a due soste. La settima gara stagionale dell'Indycar è stata molto tirata e priva di neutralizzazioni. Ci ha provato Alexander Rossi con tre soste a giocarsi un jolly, ma ieri la sorte ha arriso al team Penske. Solo secondo - seppur vicinissimo - dunque il pilota di Andretti, annunciato alla vigilia quale nuovo pilota McLaren dal 2023.

POWER LEADER E' durata poco la leadership di campionato per Marcus Ericsson propiziata dalla vittoria alla 500 miglia di Indianapolis di domenica scorsa. Con un settimo posto finale lo svedese scivola indietro di tre punti. Dietro a Power e Rossi ha concluso Scott Dixon, staccato di sette secondi. Niente da fare per il poleman Josef Newgarden che non è riuscito a salire sul podio. Si difende invece Pato O'Ward che naviga in terza posizione con il quinto posto finale. Alle sue spalle il campione uscente Alex Palou. Staccatissimo invece Ericsson. Subito fuori Graham Rahal, contro le barriere già al secondo giro. Dopo una ventina di giri si è arreso anche Helio Castroneves.

Detroit, Gara

1 Will Power Team Penske 70 giri 2 Alexander Rossi Andretti Autosport 1.003 3 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 7.124 4 Josef Newgarden Team Penske 10.672 5 Pato O'Ward Schmidt/McLaren 11.235 6 Alex Palou Chip Ganassi Racing 14.906 7 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 40.900 8 Colton Herta Andretti Autosport 41.129 9 Simon Pagenaud Michael Shank Racing 41.294 10 Felix Rosenqvist Schmidt/McLaren 42.877 11 David Malukas Dale Coyne Racing 45.892 12 Conor Daly Ed Carpenter Racing 51.177 13 Takuma Sato Dale Coyne Racing 52.216 14 Christian Lundgaard Rahal/Lettermann/Lanigan 1'12.776 15 Jack Harvey Rahal/Lettermann/Lanigan 1'28.241 16 Rinus Veekay Ed Carpenter Racing 1 giro 17 Romain Grosjean Andretti Autosport 1 giro 18 Scott McLaughlin Team Penske 1 giro 19 Dalton Kellett AJ Foyt Racing 1 giro 20 Santino Ferrucci Juncos Racing 1 giro 21 Jimmie Johnson Chip Ganassi Racing 2 giri 22 Tatiana Calderon AJ Foyt Racing 2 giri Ritirati Kyle Kirkwood AJ Foyt Racing 21 giri Helio Castroneves Michael Shank Racing 49 giri Graham Rahal Rahal/Lettermann/Lanigan 68 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 06/06/2022