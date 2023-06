Detroit, Gara: Palou, dalla pole alla vittoria

PALOU ALLUNGA Se la 500 miglia di Indianapolis ha detto male al giovane spagnolo Alex Palou che aveva agguantato la pole position, il pilota di Chip Ganassi tuttavia è uscito in testa alla classifica generale dalla classica dell'Indiana di una settimana fa. A Detroit, dunque, quale miglior modo se non una vittoria per consolidare la leadership e provare a dare un'impronta al campionato? Palou ha comandato dalla pole ma sul finale ha resistito bene a Will Power centrando il secondo successo dopo quello nell'Indy GP.

POWER CI PROVA Gara frizzante sul nuovo circuito stradale nel centro di Detroit (fino all'anno passato si correva sull'isolotto di Belle Isle, ndr) con Will Power che ha recuperato diverse posizioni fino a battaglaire a lungo con Palou per la testa della corsa. Ha provato ad inserirsi anche Scott Dixon, ma il neozelandese ha toccato maldestramente proprio Power e ha perso una posizione.

SCARAMUCCE MCLAREN Se ad Indianapolis in casa McLaren si erano aiutati (Felix Rosenqvist con Pato O'Ward), a Detroit Rosenqvist e Alexander Rossi hanno perso tempo tra sorpassi e toccatine portando nervosismo - anche a motori spenti - nel box di Sam Schmidt. O'Ward ha terminato la corsa autonomamente contro le barriere come Graham Rahal, Romain Grosjean - nuovamente a contatto con Scott McLaughlin - e Benjamin Pedersen. Gara subito in salita per Callum Ilott, subito addosso a Kyle Kirkwood. Coinvolto nelle toccate anche Santino Ferrucci.

Detroit, Gara

1. Alex Palou - Ganassi - 100 giri

2. Will Power - Team Penske - 1.184

3. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 5.952

4. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 7.568

5. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 9.984

6. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 10.543

7. Scott McLaughlin - Team Penske - 10.935

8. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 11.679

9. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 13.018

10. Josef Newgarden - Team Penske - 14.022

11. Colton Herta - Andretti Autosport - 17.661

12. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 19.432

13. Simon Pagenaud - Michael Shank Racing - 19.649

14. Agustin Canapino - Juncos Racing - 21.422

15. Conor Daly - Ed Carpenter Racing - 21.775

16. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 22.116

17. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 23.071

18. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 23.819

19. Helio Castroneves - Michael Shank Racing - 24.673

20. Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 3 giri

21. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 3 giri

Ritirati

97° giro - Sting Ray Robb - Dale Coyne Racing

86° giro - David Malukas - Dale Coyne Racing

81° giro - Romain Grosjean - Andretti Autosport

51° giro - Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan

42° giro - Pato O'Ward - Schmidt/McLaren

2° giro - Callum Ilott - Juncos Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 05/06/2023