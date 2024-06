Detroit, Gara: Dixon torna al successo

DIXON PERFETTO Ad una settimana dalla 500 miglia di Indianapolis l'Indycar series è ritornata in pista per il round successivo che si è disputato sulle strade di Detroit. Sull'angusto circuito del centro città (fino a due anni fa si correva sull'isolotto di Belle Isle, ndr) è emerso uno Scott Dixon che alla soglia dei 43 anni ha regalato una nuova vittoria a Chip Ganassi.

44 GIRI La chiave del successo del neozelandese è stato l'ultimo stint di 44 giri sulle gomme dure - quasi metà gara - che gli ha permesso di districarsi tra incidenti e caution per emergere al comando nella fase finale. Dixon ha dovuto centellinare un po' il carburante nelle ultime tornate, ma l'aiuto del giovane compagno Marcus Armstrong a frenare la risalita di Marcus Ericsson gli ha permesso di assicurarsi il successo.

MOLTI INCIDENTI Una costante della gara nel Michigan sono stati gli incidenti, per lo più tutti al tornantino dopo il lungo rettilineo o comunque tutti in staccata durante tentativi di attacco. A farne le spese fin dalla prima curva sono stati Will Power (poi risalito), Theo Pourchaire, Romain Grosjean, Felix Rosenqvist, Christian Lundgaard, Rinus Veekay, Alex Palou e Colton Herta. La solidità delle Dallara ha permesso a tutti di ripartire. Gara da buttare per Herta che aveva siglato la pole position. Protagonista in negativo Santino Ferrucci che dopo le scaramucce delle scorse tappe ha avuto scontri fisici e verbali (con parole discutibili pronunciate in diretta TV) con Kyle Kirkwood, Romain Grosjean e Colton Herta.

Detroit, Gara

1. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 100 giri

2. Marcus Ericsson - Andretti Global - 0.857

3. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 4.913

4. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 6.125

5. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 8.953

6. Will Power - Team Penske - 10.105

7. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 11.482

8. Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - 15.499

9. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 18.288

10. Theo Pourchaire - Schmidt/McLaren - 18.891

11. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 23.316

12. Agustin Canapino - Juncos Hollinger - 27.367

13. Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan - 28.369

14. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 29.412

15. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 30.157

16. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 39.044

17. Jack Harvey - Dale Coyne Racing - 46.338

18. Tristan Vautier - Dale Coyne Racing - 1 giro

19. Colton Herta - Andretti Global - 1 giro

20. Scott McLaughlin - Team Penske - 1 giro

21. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 1 giro

22. Sting Ray Robb - AJ Foyt Racing - 1 giro

Ritirati

96° giro - Romain Grosjean - Juncos Hollinger

95° giro - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing

94° giro - Helio Castroneves - Meyer Shank Racing

94° giro - Josef Newgarden - Team Penske

24° giro - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 03/06/2024