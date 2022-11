Dennis Hauger lascia Prema per MP

HAUGER CON MP Il team MP Motorsport ha fatto sapere in questi giorni di aver chiuso l'accordo con Dennis Hauger per la stagione 2023 di Formula 2. La squadra olandese dunque ha già confermato uno dei due piloti con i quali combatterà nella prossima stagione del campionato cadetto al seguito della Formula 1, sperando di bissare le gesta di Felipe Drugovich che con la squadra di Sander Dorsman ha chiuso i giochi già a Monza laureandosi campione 2022 con un round di anticipo. La stagione in corso, infatti, si chiuderà con l'ultima tappa che andrà in scena a fine novembre a Yas Marina. Seguiranno, come consuetudine, i test collettivi invernali con i piloti che saggeranno le vetture dei team che al 90% li accoglieranno l'anno prossimo. Hauger si è assicurato uno dei due sedili più ambiti con il team MP che nelle ultime stagioni ha fatto spesa di tecnici, anche dalla Prema, portandosi dalle posizioni di coda a quelle di vertice.

SUPPORTO RED BULL? Rimane da capire se il norvegese avrà ancora il parziale supporto della Red Bull. Hauger aveva vinto la Formula 4 italiana nel 2019 con la Prema che lo aveva poi promosso in Formula 3 dove si era imposto nel 2021. Quest'anno la stagione del debutto nella categoria superiore dove ha fatto vedere sprazzi di velocità ma ha pagato a volte situazioni controverse (tipo a Jeddah quando è stato l'unico ad entrare in corsia box come da istruzioni della direzione di gara ed è finito suo malgrado in coda al gruppo, ndr). L'assenza della livrea del marchio austriaco sulla vettura ma solo sulle tute del pilota aveva fatto intendere un supporto ridotto da parte dello Junior Programme del team di Formula 1. Tutto sarà influenzato dall'eventuale presenza di Jehan Daruvala e Liam Lawson, piloti con più anni di presenza in Formula 2 con i colori Red Bull mentre appare scontata la promozione almeno per un altro anno di Ayumu Iwasa. Scaricato invece a stagione in corso Juri Vips per le note vicende disciplinare di cui si è reso protagonista.

Pubblicato da Marco Borgo, 05/11/2022