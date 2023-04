Daniil Kvyat pilota Lamborghini per la LMDh

FACTORY LAMBORGHINI Daniil Kvyat entra a far parte dei piloti ufficiali Lamborghini per il progetto LMDh. L'ex pilota di Formula 1 è stato scelto dal marchio italiano che dalla prossima stagione si schiererà con una propria LMDh al via del FIA World Endurance Championship e dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship in America. Kvyat si unisce a Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean. I quattro porteranno avanti lo sviluppo della vettura durante i mesi estivi per preparare la discesa in pista da gennaio 2024.

EX RED BULL F1 Il 28enne russo ma da sempre residente a Roma ha percorso la sua ascesa nel mondo delle monoposto con il supporto di RedBull arrivando a correre nel mondiale di Formula 1 dal 2014 al 2020. Successivamente Kvyat si è orientato alle ruote coperte e da quest'anno è stato affiancato a Bortolotti e Caldarelli sulle LMP2 della Prema al via del mondiale endurance. L'affiancamento di un pilota della sua esperienza ai piloti di punta del reparto corse aveva fatto ipotizzare un ingresso di quest'ultimo nei ranghi del marchio di Sant'Agata bolognese, come di fatto è poi avvenuto.

LICENZA ITALIANA “Sono molto felice di essere entrato a far parte di Lamborghini Squadra Corse - ha commentato Kvyat che ha scelto di correre con licenza italiana - è un grande onore per me. Lamborghini è un brand italiano molto conosciuto con una grande storia nel mondo automobilistico ed essendo io cresciuto in Italia questo rappresenta per me ulteriore motivo di orgoglio. Speriamo di raggiungere tanti obiettivi insieme, ringrazio della fiducia riposta in me e non vedo l’ora di iniziare a lavorare al progetto LMDh nel corso di quest’anno”.

Pubblicato da Marco Borgo, 13/04/2023