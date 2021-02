CORREA TORNA A CORRERE Nonostante l'avesse detto e ribadito, l'annuncio di Juan Manuel Correa di aver raggiunto l'accordo per ritornare a gareggiare in pista già nel 2021 è una gradita sorpresa. Sembra dunque finito il lungo periodo di recupero fisico e riabilitazione per il pilota coinvolto suo malgrado nel tragico incidente di Spa 2019. Nel corso del secondo giro di gara della feature race della formula cadetta sulla pista belga, Correa colpì a forte velocità la vettura di Anthoine Hubert. Quest'ultimo, lo ricordiamo, ebbe la peggio e Correa dovette affrontare un lungo periodo di cure mediche per guarire dalle gravi fratture riportate ad entrambe le gambe.

RITORNO IN FORMULA 3 Oggi l'annuncio ufficiale sembra aver anticipato i tempi: Correa tornerà a gareggiare tra appena qualche mese e per farlo ha scelto la Formula 3. Un piccolo passo indietro quindi, forse consapevole che per ritornare a gareggiare al top c'è ancora del lavoro da fare. Per effettuare questo lavoro di riavvicinamento Correa ha scelto il team ART GP, che così completa la propria formazione per la stagione 2021. Accanto a Correa, infatti, vi saranno i già annunciati Frederik Vesti e Alexander Smolyar.

GRATO AL TEAM ART ''Prima di tutto voglio ringraziare il team ART per aver creduto in me - ha commentato Correa - sono felicissimo di tornare a gareggiare, significa molto per me. Loro hanno creduto nelle mie possibilità. La Formula 3 sarà una categoria di passaggio nel mio percorso verso la Formula 1. L'obiettivo rimane sempre quello. Sono consapevole che ho molta strada da fare davanti a me. Non ho guidato una macchina da corsa per più di un anno e mezzo. Non voglio mettermi troppa pressione, ma certamente darò il meglio per tornare a fare ciò che amo''.

TREDICI SEDILI OCCUPATI Con l'arrivo di Correa sale a tredici il numero delle vetture occupate per la stagione 2021 sulle trenta disponibili. Nei giorni scorsi il team Jenzer aveva comunicato di aver scelto Pierre Louis Chovet per affiancare Calan Williams mentre l'Hitech GP ha annunciato Roman Stanek al fianco di Jack Crawford e Ayumu Iwasa. Prima di Correa, l'ART GP aveva scelto Alexander Smolyar.

Formazione piloti provvisoria Formula 3 2021

Prema: Arthur Leclerc - Dennis Hauger - Olli Caldwell

Hitech GP: Jack Crawford - Ayumu Iwasa - Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini - ??? - ???

Jenzer: Calan Williams - Pierre-Louis Chovet - ???

Carlin: Jonny Edgar - ??? - ???

Trident: ??? - ??? - ???

ART GP: Frederik Vesti - Alexander Smolyar - Juan Manuel Correa

MP Motorsport: ??? - ??? - ???

Campos: ??? - ??? - ???

Charouz: ??? - ??? - ???