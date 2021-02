COLOMBO SECONDO ITALIANO Dopo l'annuncio nelle scorse settimane della presenza di Matteo Nannini nella stagione 2021 di Formula 3, è stata confermata ufficialmente la presenza anche di un secondo portacolori del nostro paese. Lorenzo Colombo sarà anch'egli al via della serie cadetta che segue la Formula 1 e per farlo ha scelto il team Campos Racing. Il 20enne proviene direttamente dalla Formula Renault Eurocup, dove ha vinto l'ultima gara della passata stagione nonché ultima sotto la nomea di Eurocup Renault 2.0. Da quest'anno, infatti, la serie di Renault Sport si fonderà con la Formula Regional. Colombo ha al suo attivo tre vittorie e cinque podi nella scorsa stagione dove ha concluso in quinta posizione finale (quarto nel 2019, sesto nel 2018) e debutterà ora nella categoria superiore.

SECONDA STAGIONE PER SCHUMACHER Il secondo sedile che è andato ad occuparsi nelle ultime ore è quello che l'italiana Trident ha scelto di affidare a David Schumacher. Il 19enne tedesco, figlio dell'ex pilota di Formula 1 Ralf nonché nipote di Michael, è alla sua seconda stagione nella serie di contorno del grande circus. L'anno passato disputò le 18 gare correndo in parte per Carlin ed in parte per Charouz. L'anno precedente disputò la Formula Regional con US Racing (quarto alla fine), ''assaggiando'' la Formula 3 con il team Campos in occasione di un week end di gara.

HWA CON VILLAGOMEZ E RASMUSSEN Nei giorni scorsi si è completata la line-up del team HWA Racelab, che al fianco del già citato Nannini (al via anche in Formula 2, ndr) avrà Rafael Villagomez ed Oliver Rasmussen. Il primo è solamente alla sua seconda stagione in monoposto avendo militato la passata stagione nella Formula 4 francese. Rasmussen, invece, proviene da due stagioni in casa Prema dove ha gareggiato in Formula 4 italiana e Formula Regional. Sempre al team Campos è stato annunciato anche Amaury Cordeel, campione della Formula 4 spagnola tre stagioni fa e poi poco brillante nelle due annate successive nella Renault Eurocup.

Formazione piloti provvisoria Formula 3 2021

Prema: Arthur Leclerc - Dennis Hauger - Olli Caldwell

Hitech GP: Jack Crawford - Ayumu Iwasa - Roman Stanek

HWA Racelab: Matteo Nannini - Rafael Villagomez - Oliver Rasmussen

Jenzer: Calan Williams - Pierre-Louis Chovet - ???

Carlin: Jonny Edgar - ??? - ???

Trident: David Schumacher - ??? - ???

ART GP: Frederik Vesti - Alexander Smolyar - Juan Manuel Correa

MP Motorsport: ??? - ??? - ???

Campos: Amaury Cordeel - Lorenzo Colombo - ???

Charouz: ??? - ??? - ???