Chi si rivede: Nelson Piquet jr campione Lamborghini

FINALE MONDIALE Si è svolta questo week end sul circuito di Portimao la finale mondiale dei Lamborghini Supetrofeo 2022. In un format che ricalca quello del Ferrari Challenge, la Lamborghini ha riunito sulla pista portoghese tutti i campionati che si corrono con le Huracan in versione Trofeo, dall'europeo al nord-americano. A distinguere la 'Grand Finals' da una qualsiasi altra tappa di calendario sono le due gare aggiuntive del sabato e della domenica tra tutti i piloti a decretare il campione mondiale. E il nome che ne è uscito, a sospresa visto l'impegno parziale, è quello dell'ex pilota di Formula 1 Nelson Piquet jr.

EX F1 E MOTOGP Il figlio d'arte, al via qualche anno fa del mondiale di Formula 1 prima delle note vicende che lo hanno visto lasciare il circus, ha dominato la gara della domenica. Unitamente al secondo posto nella corsa del sabato il risultato del brasiliano gli è valso la conquista del titolo della classe Pro. Una sorpresa visto l'impegno parziale nella serie americana con ANSA Motorsport e l'iscrizione alla gran finale decisa all'ultimo. In gara 1 il successo è andato a Loris Spinelli e Max Weering del team Bonaldi. Bel terzo posto di Marzio Moretti con Milan Teekens (ripetuto anche in gara 2) a precedere Edoardo Liberati e Dario Capitanio. Le quattro ruote piacciono molto agli ex piloti di MotoGP: dopo Valentino Rossi diventato pilota di GT3 con Audi e ora BMW, e Jorge Lorenzo al via della Carrera Cup Italia, a Portimao si è visto Daniel Pedrosa sulla Huracan dell'FFF Racing.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/11/2022