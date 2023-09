Calendario 2024: doppio round italiano con l'ingresso del Mugello

RITORNO AD IMOLA Lo staff dell'Automobile Club de l'Ouest che organizza i maggiori campionati endurance targati Le Mans ha pubblicato il calendario per la stagione 2024 dell'European Le Mans Series. La series europea si articolerà su sei tappe, ciascuna con una gara che durerà quattro ore. Torna prontamente nel calendario il circuito di Imola, previsto anche quest'anno ai primi di maggio ma costretto poi ad annullare l'evento per ritardi nei lavori del paddock.

NOVITA' MUGELLO La novità assoluta sarà la prima gara al Mugello, pista inedita per l'European Le Mans Series che in Italia si era sempre divisa tra Imola - dove aveva corso la maggior parte delle volte - e Monza. Dopo la mossa del WEC di spostare la tappa italiana da Monza ad Imola (anche per i noti lavori appena avviati in Brianza), anche la serie europea si sposta in una pista vicina a Ferrari (il Mugello è di proprietà di Ferrari, ndr). La stagione scatterà da Barcellona dove nei giorni precedenti si terranno i test collettivi. Confermate Le Castellet, Spa e Portimao.

Calendario ELMS 2024

14 aprile: Barcellona

5 maggio: Le Castellet

7 luglio: Imola

25 agosto: Spa

29 settembre: Mugello

19 ottobre: Portimao

Pubblicato da Marco Borgo, 14/09/2023