NANNINI PRIMO CENTRO A poche ore dal primo successo di Lorenzo Colombo in Formula 3, precisamente nella corsa di apertura del week end ungherese della Formula 3, è arrivata la prima vittoria di Matteo Nannini. Nonostante il primo sia stato poi penalizzato per un infrazione sotto safety car, Nannini ha nuovamente tenuto alti i colori italiani vincendo la seconda corsa. Abile al via a mettersi alle spalle del poleman Enzo Fittipaldi, l'italiano lo ha superato all'incirca a metà gara, ponendo subito un buon distacco tra sé e l'inseguitore.

PRIMO PODIO PER FITTIPALDI Seconda posizione dunque per Fittipaldi jr che sale per la prima volta sul podio della Formula 3 al pari di Roman Stanek, terzo. Alle spalle di quest'ultimo ha finito Alexander Smolyar tallonato dal capoclassifica Dennis Hauger. A seguire David Schumacher e Lorenzo Colombo. Chiude la top ten Ayumu Iwasa che ha ereditato la vittoria di gara 1 dopo la penalità post-gara che ha tolto il trofeo del vincitore a Colombo.

TEAM ITALIANI SU TUTTI Nella corsa conclusiva le due squadre italiane Prema e Trident hanno dato il meglio di sé. A vincere la corsa conclusiva è stato il portacolori del team vicentino che allunga ancora nella classifica generale. Alle sue spalle il poleman Arthur Leclerc, superato nel corso del nono passaggio. Terzo Jack Doohan a comandare il trenino del team Trident composto da David Schumacher e Clement Novalak. La corsa partita sotto un violento acquazzone ha visto in sesta e settima posizione finale Alexander Smolyar e Frederik Vesti, quest'ultimo sempre più in difficoltà mentre Hauger ormai vede il titolo.

Budapest, Gara 2 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Matteo Nannini HWA Racelab 22 giri 2 Enzo Fittipaldi Charouz Racing 2.519 3 Roman Stanek Hitech GP 3.836 4 Alexander Smolyar ART GP 4.348 5 Dennis Hauger Prema Racing 4.622 6 David Schumacher Trident 5.607 7 Lorenzo Colombo Campos racing 7.013 8 Clement Novalak Trident 8.900 9 Logan Sargeant Charouz Racing 11.815 10 Ayumu Iwasa Hitech GP 12.632

Budapest, Gara 3 (top ten)