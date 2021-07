PRIMO SUCCESSO Prima vittoria in Formula 3 per Lorenzo Colombo. Il pilota tricolore schierato dal team Campos Racing ha colto il primo successo nella serie imponendosi nella prima gara del week end di Budapest della categoria cadetta. Dopo essersi accodato al battistrada Johnny Edgar, l'italiano che partiva dalla seconda posizione per l'inversione dei primi dodici della qualifica è passato al comando all'ottavo giro.

GUAI PER EDGAR Un problema tecnico ha posto fine alla gara del giovane del vivaio Red Bull che ha parcheggiato la vettura a bordo pista. La pressione messa inizialmente al leader da parte di Colombo è stata quasi inutile visto che l'italiano ha dovuto solamente attendere gli eventi per gioire del primo successo in Formula 3. Alle sue spalle ha concluso Ayumu Iwasa seguito da Olli Caldwell.

VESTI KO, HAUGER RECUPERA Giù dal podio hanno concluso Logan Sargeant, Clement Novalak e Dennis Hauger. Quest'ultimo, ormai solido capoclassifica, partiva dall'undicesima posizione e si è fatto strada giro dopo giro. KO tecnico anche per Frederik Vesti, già penalizzato di tre posizioni sulla griglia di gara 3 di domani per aver rallentato troppo durante le ultime fasi della qualifica danneggiando gli avversari. Decima posizione per l'altro italiano, Matteo Nannini.

Budapest, Gara 1 (top ten)