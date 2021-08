IL LUTTO La famiglia del motorsport è a lutto per la tragica scomparsa di un commissario di percorso. È accaduto ieri, sabato 31 luglio 2021, sulla pista inglese di Brands Hatch, teatro nel fine settimana di una serie di rievocazioni storiche con auto da turismo delle più disparate epoche. Durante una delle numerose gare del weekend, organizzato dall’automobile club britannico, una Ford Escort si è ribaltata ad alta velocità dopo un contatto sul rettilineo dei box, volando sopra le protezioni e travolgendo lo sfortunato marshal che si trovava al di là del muro di gomme.

I SOCCORSI Il commissario era un volontario non stipendiato, in autodromo per pura passione, come accade per la stragrande maggioranza degli operatori a bordo pista in tutti i circuiti del mondo. L’evento è stato immediatamente sospeso e tutte le gare cancellate, anche per permettere che i soccorsi fossero più rapidi e tempestivi possibile. Inutile, purtroppo, l’intervento di un elicottero medico, atterrato direttamente sul rettilineo principale nel tentativo di trasferire il marshal, in condizioni gravissime, all’ospedale più vicino. Il pilota ha invece riportato fratture alle gambe ma non è in pericolo di vita.

IL COMUNICATO “Il British Automobile Racing Club – si legge nella nota diramata ieri dagli organizzatori – è rattristato dal confermare che, in seguito all’incidente verificatosi in una delle gare del weekend a Brands Hatch, un volontario ha tragicamente perso la vita. Come in ogni incidente particolarmente grave, il BARC è a lavoro con le autorità governative e con la polizia locale per chiarire le circostanze dell’accaduto. Siamo distrutti dalla perdita di uno dei nostri fantastici commissari di percorso, che si spendono con grande passione per permettere alle gare di avere luogo. I nostri pensieri vanno alla famiglia e a tutti gli amici delle persone coinvolte in questa tragedia”. Le gare sono riprese nella giornata di oggi.