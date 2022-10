Beganovic continua con Prema in Formula 3

BEGANOVIC PROMOSSO Come ci si aspettava, la conquista del titolo della Formula Regional European by Alpine al secondo tentativo da parte di Dino Beganovic è valso allo svedese la promozione in Formula 3, campionato che ne rappresenta la naturale progressione verso la Formula 1. Già pilota del Ferrari Driver Academy, il 18enne ha alle spalle tre stagioni con Prema, una in Formula 4 dove si è piazzato subito terzo, e due nel campionato superiore dove domenica scorsa ha chiuso la stagione al Mugello laureandosi campione.

COMPAGNO DI ARON Nei giorni scorsi il team vicentino aveva già confermato l'avanzamento anche di Paul Aron, fratello minore di Ralf, anch'egli protagonista della Formula Regional. La costanza di risultati è stata il tallone d'Achille dell'estone che pur vantando più vittorie di tutti ha chiuso in terza posizione finale. Pilota Mercedes, Aron continuerà dunque ad avere Beganovic come compagno di box. Entrambi avevano provato con Prema nei recenti test invernali della Formula 3 a Jerez. Trident, dal canto suo, aveva bruciato tutti annunciando in Gabriel Bortoleto, anche lui ex Formula Regional, il primissimo pilota al via della stagione 2023.

Pubblicato da Marco Borgo, 26/10/2022