SAUCY DOMINATORE La Formula Regional by Alpine è tornata in pista questo fine settimana per il secondo round stagionale nuovamente in affiancamento alla Formula 1 come era avvenuto tre settimane fa ad Imola. A Barcellona non cambia però il nome del capoclassifica che, anzi, in Spagna ha fatto man bassa in entrambe le gare allungando nella classifica generale. Gregoire Saucy infatti ha siglato entrambe le pole position vincendo poi entrambe le gare in un week end che ha visto le vetture in pista salire dalle 30 viste ad Imola ad un totale di 34.

TALLONATO DA MINI' Nella prima frazione lo svizzero del team ART ha condotto tutta la gara al comando, tenendo dietro di sé il compagno di box Gabriele Minì. Vicinissimo ma non in grado di passare in testa, l'italiano ha incassato la vittoria riservata ai rookie. Poco più indietro Paul Aron, alfiere del team Prema che ha come coach driver il fratello maggiore Ralf, ex formulista. Niente da fare per Alex Quinn che rimane giù dal podio dopo aver ruotato attorno ai primi per tutto il week end.

SAUCY TRE SU QUATTRO Lo svizzero ha poi concesso il bis nella corsa conclusiva dando una spallata al campionato appena avviato forte di tre successi in appena quattro manche. Ha provato a contenere i danni Alex Quinn, secondo, ma non in grado di avvicinare il rivale in gara. Terzo Isack Hadjar che è salito sul podio superando Aron e Minì. In ottica campionato è un week end pesante per Saucy che lascia Barcellona con ventotto punti di vantaggio su Aron e ben trentasette su Quinn. Prossimo appuntamento con la Formula Regional by Alpine il 23 maggio sul circuito di Montecarlo, nuovamente assieme alla Formula 1.

Barcellona, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Gregoire Saucy ART GP 15 giri 2 Gabriele Minì ART GP 0.542 3 Paul Aron Prema Racing 1.756 4 Alex Quinn Arden 3.201 5 Mari Boya Van Amersfoort 3.300 6 William Alatalo Arden 6.229 7 Isack Hadjar R-ace GP 6.469 8 Thomas Ten Brinke ART GP 6.835 9 Zane Maloney R-ace GP 7.205 10 Patrick Pasma KIC Motorsport 8.075

Barcellona, Gara 2 (top ten)