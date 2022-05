Barber, Qualifica: Veekay velocissimo

VEEKAY IN POLE Guizzo finale di Rinus Veekay nelle qualifiche del 'Grand Prix of Alabama' sulla pista del Barber Motorsport Park. Il pilota del team di Ed Carpenter è riuscito a spiazzare Alex Paolu e Pato O'Ward, vicinissimi tra loro, che si erano inseriti nella lotta per la prima posizione in griglia per la gara che scatterà questa sera. A dividere la seconda fila con il campione in carica vi sarà il primo pilota di Penske, Scott McLaughlin. Bene Alexander Rossi, quinto, dopo la botta rimediata nelle libere che ha costretto il team Andretti a sostituirgli tutto il retrotreno. Con lui Felix Rosenqvist per quella che è una prestazione super del team McLaren in qualifica.

NEWGARDEN OUT IN Q2 Fuori dalla lotta per la pole il capoclassifica Josef Newgarden. Il secondo alfiere di Penske vede il compagno McLaughlin che aveva comandato in occasione delle prime due gare scattare due file più avanti. Al suo fianco partirà Romain Grosjean, pilota che nonostante sia alla seconda stagione, su questo tipo di circuiti può dimostrare qualche potenzialità in più. Bene Callum Ilott che naviga a centro gruppo tenendo il passo dei migliori. Fuori subito invece Scott Dixon, Jimmie Johnson, Will Power, Simon Pagenaud, Helio Castroneves e Takuma Sato. La quarta tappa stagionale dell'Indycar series scatterà questa sera alle ore 19.00 italiane. Diretta su Sky Sport dalle 18.45.

Barber, Qualifica

Fast Six

1. Rinus Veekay - Ed Carpenter Racing - 1'06.251

2. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 1'06.400

3. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 1'06.442

4. Scott McLaughlin - Team Penske - 1'06.497

5. Alexander Rossi - Andretti Autosport - 1'06.555

6. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 1'06.641

Q2

7. Josef Newgarden - Team Penske - 1'06.335

8. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 1'06.382

9. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'06.634

10. Colton Herta - Andretti Autosport - 1'06.730

11. Callum Ilott - Juncos Racing - 1'07.200

12. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 1'07.356

Q1

13. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 1'06.514

14. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'06.746

15. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'06.651

16. Helio Castroneves - Mcihael Shank Racing - 1'06.814

17. Takuma Sato - Dale Coyne Racing - 1'06.754

18. David Malukas - Dale Coyne Racing - 1'06.890

19. Will Power - Team Penske - 1'06.778

20. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 1'07.024

21. Kyle Kirkwood - AJ Foyt Racing - 1'06.821

22. Conor Daly - Ed Carpenter Racing - 1'07.035

23. Dalton Kellett - AJ Foyt Racing - 1'07.687

24. Simon Pagenaud - Michael Shank Racing - 1'07.105

25. Tatiana Calderon - AJ Foyt Racing - 1'07.925

26. Jimmie Johnson - Chip Ganassi Racing - 1'09.008

Pubblicato da Marco Borgo, 30/04/2022