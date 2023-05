Barber, Gara: McLaughlin vince lo scontro con Grosjean

MCLAUGHLIN TORNA VINCITORE Nel quarto round dell'Indycar Series andato in scena ieri sera sul circuito permanente all'interno del Barber Motorsport Park è ritornato al successo Scott McLaughlin. Il pilota del team Penske è il quarto vincitore diverso dopo quattro tappe stagionali e con la vittoria avvicina il trio in testa alla classifica generale. Il neozelandese è riuscito a ribaltare l'esito della corsa che in gran parte era stata condotta dal poleman Romain Grosjean.

SCONTRO GROSJEAN-MCLAUGHLIN In Alabama si è ripetuto il duello tra il pilota di Andretti e quello di Penske, già a contatto nella prima gara stagionale di St Petersburg nella quale poi McLaughlin si era scusato con il rivale per aver messo fori gara entrambi. Nessun contatto oltre il limite questa volta ma una sbavatura di Grosjean ha aperto la porta all'avversario dopo che questi inzialmente era riuscito a saltargli davanti variando la strategia, ma Grosjean con gomme calde lo aveva prontamente rimesso dietro di sé.

POWER TERZO Chiude sul gradino basso del podio Will Power che si è messo alle spalle Pato O'Ward ed Alex Palou. Questi ultimi avevano battagliato nei primissimi giri contro Grosjean per la leadership, ma il portacolori di Andretti ha tenuto duro. Buono il quinto posto di Christian Lundgaard che porta in alto il team Rahal precedendo Scott Dixon. Ai margini della top ten gli altri due piloti McLaren, con Felix Rosenqvist che dopo un testacoda nelle prime curve si è accodato ad Alexander Rossi. Decimo Marcus Ericsson che rimane leader della classifica generale all'alba del mese di maggio tradizionalmente riservato alle manches sul circuito di Indianapolis. Seppur fuori dai primi dieci positiva anche la gara dell'esordiente ex Formula 2 Marcus Armstrong che sul circuito permanente dell'Alabama ha ritrovato una pista più sulle sue corde.

Barber, Gara

1. Scott McLaughlin - Team Penske - 90 giri

2. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 1.785

3. Will Power - Team Penske - 3.270

4. Pato O’Ward - Schmidt/McLaren - 20.575

5. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 20.976

6. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 23.532

7. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 24.277

8. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 25.058

9. Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren - 25.511

10. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 26.019

11. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 28.553

12. Kyle Kirkwood - Andretti Autosport - 36.367

13. Callum Ilott - Juncos Racing - 42.444

14. Colton Herta - Andretti Autosport - 43.778

15. Josef Newgarden - Team Penske - 45.735

16. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 55.112

17. Graham Rahal - Rahal/Letterman/Lanigan - 56.442

18. Simon Pagenaud - Michael Shank Racing - 56.750

19. David Malukas - Dale Coyne Racing - 57.765

20. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 58.511

21. Helio Castroneves - Michal Shank Racing - 1'00.085

22. Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 1'01.306

23. Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport - 1'03.192

24. Jack Harvey - Rahal/Lettermann/Lanigan - 1'04.539

25. Conor Daly - Ed Carpenter Racing - 1'05.606

26. Agustin Canapino - Juncos Racing - 1'06.148

Ritirati

37° giro - Sting Ray Robb - Dale Coyne Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 01/05/2023