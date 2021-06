SHWARTZMAN RITROVATO Il week end della Formula 2 sul circuito di Baku si apre con la gara sprint del sabato mattina dominata da Robert Shwartzman. Il pilota russo, parte del Ferrari Driver Academy, ha ritrovato la forma messa in mostra già la scorsa stagione. Ereditata la prima piazzola con l'inversione dei primi dieci delle qualifiche di ieri, Shwartzman ha mantenuto la testa della corsa fino alla fine mettendo subito un divario di quattro secondi tra sé e gli inseguitori. Punti pesanti per il pilota Prema che risale così la classifica.

ZHOU SEMPRE LEADER Rimane però il cinese Guan Yu Zhou al comando della graduatoria generale. Il pilota UNI-Virtuosi ha badato al sodo chiudendo in terza posizione dopo aver visto il velocissimo Dan Ticktum passare in seconda posizione. L'inglese ne aveva più di tutti e dalla sesta posizione li ha infilati tutti fino a tentare il recupero su Shwartzman a otto giri dalla fine. Il russo ha però risposto con i giri veloci e Ticktum ha quindi pensato solamente a fare punti dopo l'amarezza del ritiro a Montecarlo.

POURCHAIRE SALE SECONDO Il giro veloce è andato però al fresco vincitore di Montecarlo che, con i punti del quinto posto - partiva settimo - sale in seconda posizione nella classifica generale complice lo stop di Oscar Piastri. Resiste in sesta posizione l'ottimo Ralph Boschung mentre Marcus Armstrong, pur in difficoltà nel finale, riesce a contenere Juri Vips. Chiudono la top ten David Beckmann e Bent Viscaal con quest'ultimo che partirà in pole nella gara sprint pomeridiana.

RITIRO PESANTE PER PIASTRI Lo stop di Oscar Piastri ha un grande impatto sulla sua progressione in campionato. Dopo l'ottima performance di Montecarlo, la tamponata di Felipe Drugovich lo spinge lungo contro la vettura che lo precede e Liam Lawson (poleman della gara lunga) al suo esterno non ha spazio e finisce contro le barriere. Piastri, come detto, è superato in classifica generale da Pourchaire e incalzato ora da Ticktum. Jack Aitken si gira da solo in curva 1 dopo aver pizzicato il muretto interno. Coinvolto nelle toccate del primo giro anche Alessio Deledda. Quindicesimo Matteo Nannini che ritrova il paddock della Formula 2 sostituendo Gianluca Petecof al team Campos.

Baku, Gara 1