Baku: Bearman esplosivo, domina l'intero week end

BEARMAN LEADER DI BAKU Che un pilota dominasse entrambe le manche di un unico round di Formula 2 lo si era già visto proprio a Baku, quando Antonio Giovinazzi, anch'egli con la Prema, si impose in entrambe le gare. Ma quanto fatto da Oliver Bearman nel quarto appuntamento stagionale della Formula 2 è sensazionale dato che l'inglese è un debuttante e nelle prime tre tappe aveva faticato e commessi diversi errori. L'inglese ha comandato ogni singola sessione del week end: prove libere, qualifica, gara sprint e gara lunga.

SPRINT CAOTICA Dopo la pole position, nella gara corta del sabato Bearman è partito decimo, ma la manche si è fatta parecchio imprevedibile e concitata a causa della pista cittadina. L'inglese ha messo in atto il suo recupero fino a portarsi alle spalle del compagno di squadra Frederik Vesti. Quando a pochi giri dalla fine il leader Dennis Hauger è finito cotnro le barriere venendo colpito da Jehan Daruvala e Victor Martins, il pilota Prema ha subito insidiato il compagno di squadra, infilandolo prima che enisse chiamata la safety car. Con la gara congelata Bearman si è assicurato il successo su Vesti e Jak Crawford.

POURCHAIRE CAPOCLASSIFICA Più agevole il lavoro di Bearman in gara 2 dove dalla pole ha tentato di allungare. Anche se al terzo passaggio è stato superato da Theo Pourchaire, il poleman si è subito ripreso la posizione un giro dopo. Non ha forse voluto insistere dal canto suo il monegasco, infilato anche da Enzo Fittipaldi. Pourchaire con i punti conquistati passa al comando della classifica generale. Per Ayumu Iwasa, infatti, un week end difficile che lo ha visto ritirato in gara 1 e fuori dalla top ten alla domenica. Si accontenta del quarto posto domenicale anche Victor Martins mentre Hauger, dopo l'uscita del sabato, chiude in settima posizione. Per Bearman un salto in classifica con i tanti punti conquistati fino alla quarta posizione.

Baku, Sprint race (top ten)

1. Oliver Bearman – Prema racing – 21 giri

2. Frederik Vesti – Prema racing – 0.870

3. Jak Crawford – Hitech GP – 3.090

4. Kush Maini – Campos racing – 6.485

5. Enzo Fittipaldi – Carlin – 7.879

6. Juan Manuel Correa – Van Amersfoort – 10.405

7. Clement Novalak – Trident – 11.090

8. Roman Stanek – Trident – 15.065

9. Amaury Cordeel – Virtuosi – 16.232

10. Brad Benavides – PHM/Charouz – 18.140

Baku, Feature Race (top ten)

1. Oliver Bearman – Prema racing – 29 giri

2. Enzo Fittipaldi – Carlin – 2.315

3. Theo Pourchaire – ART GP – 2.607

4. Victor Martins – ART GP – 3.811

5. Frederik Vesti – Prema racing – 15.223

6. Kush Maini – Campos racing – 15.792

7. Dennis Hauger – MP Motorsport – 17.301

8. Isack Hadjar – Hitech GP – 19.576

9. Richard Verschoor – Van Amersfoort – 26.869

10. Jak Crawford – Hitech GP – 27.541

Pubblicato da Marco Borgo, 30/04/2023