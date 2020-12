PRIMO PILOTA IN FORMULA 3 E' Arthur Leclerc il primo pilota ad essere ufficializzato al via della prossima stagione del FIA Formula 3. La categoria minore, che dal 2021 non condividerà più i week end con la Formula 2, si accompagnerà alla Formula 1 nelle sei tappe europee più la trasferta finale ad Austin.

SALTO DI CATEGORIA Dopo aver militato quest'anno nella Formula Regional European, dove ha chiuso al secondo posto dietro al compagno di squadra Gianluca Petecof, il fratello minore del pilota di Formula 1 Charles Leclerc salirà di categoria e per farlo ha scelto di rimanere legato al team dove lo stesso fratello ha colto il titolo in Formula 2. Arthur ha già avuto modo di provare la monoposto nei due test invernali disputatisi le scorse settimane a Barcellona e a Jerez.

2021 IN PREMA Leclerc rimane dunque con la Prema che lo ha promosso nella categoria superiore. Leclerc è il primo pilota ufficializzato dal team veneto. Leclerc è parte del Ferrari Driver Academy. Resta ora da capire se anche Petecof nel 2021 correrà in Formula 3 e se rimarrà anch'egli nella squadra italiana o se in FDA decideranno diversamente.