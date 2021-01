POURCHAIRE COMPLETA LA ART E' Theo Pourchaire il secondo pilota scelto dalla francese ART GP per la stagione 2021 di Formula 2. La squadra di Nicolas Todt nei giorni scorsi aveva tolto le riserve su Frederik Vesti, pilota che si vociferava fosse prossimo ad entrare nel vivaio Mercedes. Ora è la volta del 17enne francese che tanto bene ha fatto nella sua prima ed unica stagione di Formula 3. Arrivato da campione della Formula 4 tedesca, il giovane di Grasse ha concluso la stagione 2020 da vice-campione della categoria, piegandosi solamente ad Oscar Piastri.

VESTI PILOTA MERCEDES L'ART GP avrà così due piloti che provengono entrambi dal vivaio di un team di Formula 1. Vesti, come detto, è appena entrato a far parte del team Mercedes mentre Pourchaire ra già parte del vivaio Sauber dopo il suo successo nella Formula 4 ADAC. Formazione tutta d'attacco dunque per ART che, come la Prema, avrà ben due piloti seguiti dalle squadre del grande circus. Vesti è stato campione della Formula Regional nel 2019 e sempre con Prema ha disputato la sua prima stagione in Formula 3 dove ha chiuso in quarta posizione.

Formazione provvisoria Formula 2 2021

Prema: Robert Shwartzman - Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich - ???

Carlin: Jehan Daruvala - Dan Ticktum?

Hitech GP: Liam Lawson - Juri Vips

ART GP: Frederik Vesti - Theo Pourchaire

MP Motorsport: Lirim Zendeli - ???

Charouz Racing: ??? - ???

DAMS: Marcus Armstrong - ???

Campos Racing: Ralph Boschung - ???

HWA Racelab: Matteo Nannini - Alessio Deledda

Trident: ??? - ???