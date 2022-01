ART e Van Amersfoort si completano con Vesti e Cordeel

VESTI CON ART Altri due sedili sono stati assegnati nelle ultime ore in Formula 2. Il team ART GP ha confermato Frederik Vesti dopo i test collettivi inverrnali disputati ad Abu Dhabi. Per il danese si tratta quindi del debutto nella categoria superiore dopo due stagioni in Formula 3. Il 20enne, campione della Formula Regional nel 2019, aveva fatto il salto in Formula 3 rimanendo legato alla Prema che lo aveva accompagnato al titolo. Nel 2021 il passaggio nel team ART. Vesti ha messo a segno complessivamente quattro vittorie nel biennio scorso concludendo però entrambe le stagioni al quarto posto. Più regolare la stagione scorsa dove ha vinto solo in una occasione. Junior driver della Mercedes, Vesti sarà compagno di box del ri-confermato Theo Pourchaire, salendo quindi sulla vettura lasciata libera da Christian Lundgaard.

VAN AMERSFOORT SCEGLIE CORDEEL A poca distanza dall'annuncio dell'ingaggio di Jake Hughes sulla prima vettura, la new entry olandese Van Amersfoort Racing ha confermato Amaury Cordeel per la seconda monoposto. Presente anch'egli ai test invernali, il 19enne belga ha trovato conferma per la sua prima stagione nella massima categoria sotto la Formula 1. Cordeel è stato campione della Formula 4 spagnola con MP Motorsport nel 2018, imponendosi con solo quattro vittorie stagionali su sedici corse disputate. Poi due stagioni in Formula Renault 2.0 a cui ha fatto seguito la Formula 3 disputata nel 2021 con Campos in cui ha finito nelle retrovie.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger - Jehan Daruvala

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - Liam Lawson

Hitech GP - Juri Vips - Marcus Armstrong

ART GP - Theo Pourchaire - Frederik Vesti

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - ???

DAMS - Roy Nissany - Ayumu Iwasa

Trident: Calan Williams - ???

Charouz Racing: Cem Bolukbasi - ???

Van Amersfoort: Jake Hughes - Amaury Cordeel

Pubblicato da Marco Borgo, 22/01/2022