Armstrong passa al team Hitech GP

ARMSTRONG PASSA IN HITECH Nelle ultime ore due piloti hanno trovato la conferma della partecipazione alla stagione 2022 di Formula 2. Il totale dei piloti confermati al momento è pari a sedici, con sei sedili quindi ancora liberi. Marcus Armstrong ha annunciato nei giorni scorsi l'uscita dal Ferrari Driver Academy. Dopo due stagioni nella serie B della Formula 1, il neozelandese ha raccolto poco: una vittoria quest'anno e due piazzamenti a podio, gli stessi della passata stagione. Sia nel 2020 che nel 2021 il pilota DAMS ha chiuso in tredicesima posizione finale. Nel 2022 Armstrong passerà tra le file del team Hitech, l'anno passato squadra scelta come riferimento per Red Bull che ha riconfermato sull'altra monoposto Juri Vips.

VAN AMERSFOORT CON HUGHES Prima stagione completa in Formula 2 invece per Jake Hughes, l'esperto pilota inglese che finora aveva preso parte saltuariamente ad alcune tappe con HWA Racelab. Presente ai test invernali con la compagine olandese che è entrata rilevando i mezzi della scuderia tedesca, Hughes aveva fornito fin da subito ottime indicazioni per il team che si stava ambientando nella categoria di riferimento delle formule minori. Rimane da capire se al suo fianco sulla seconda vettura vi sarà Amaury Cordeel, che aveva provato ad Abu Dhabi prima di cedere la monoposto a Cem Bolukbasi, poi accordatosi con Charouz.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger - Jehan Daruvala

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - Liam Lawson

Hitech GP - Juri Vips - Marcus Armstrong

ART GP - Theo Pourchaire - ???

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - ???

DAMS - Roy Nissany - Ayumu Iwasa

Trident: Calan Williams - ???

Charouz Racing: Cem Bolukbasi - ???

Van Amersfoort: ??? - ???

Pubblicato da Marco Borgo, 19/01/2022