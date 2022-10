Antonelli conferma il passaggio in Formula Regional

ANTONELLI PROMOSSO Confermato nei giorni scorsi, come ci si aspettava, il passaggio di Andrea Kimi Antonelli in Formula Regional. Ciò che appariva più scontato per il giovane pilota del vivaio Mercedes era la permanenza in seno al team Prema. Rimaneva da capire invece se i due avrebbero preferito disputare almeno una stagione in Formula Regional o puntare direttamente alle Formula 3. Un passo alla volta dunque per il sedicenne bolognese che lunedì scorso ha girato al Mugello sulla monoposto della serie superiore con ottimi riscontri.

BI-CAMPIONE FORMULA 4 L'italiano chiude il 2022, il primo anno con Prema, con ben due titoli in tasca. Dopo aver conquistato il titolo le scorse settimane della serie tedesca, che negli ultimi tempi non ha visto una lista iscritti così lunga, ha messo le mani sul titolo della serie italiana la scorsa domenica in Toscana facendo sua una serie che per numero di concorrenti e qualità tecniche è considerata la migliore in Europa. Lo scorso inverno Antonelli ha gareggiato anche nella serie degli emirati arabi preparando una stagione rivelatasi vincente su due fronti.

Pubblicato da Marco Borgo, 31/10/2022