RINNOVO ANDRETTI/HUNTER-REAY E' arrivata anche per Ryan Hunter-Reay l'estensione della partnership con la sua squadra grazie anche all'accordo con il main sponsor che finora lo ha supportato, il quale ha esteso per una ulteriore stagione il proprio impegno. Il supporto al 40enne statunitense da parte di DHL si vociferava fosse in scadenza alla fine della scorsa stagione.

DODICESIMA STAGIONE CON ANDRETTI Raggiunge quindi un traguardo notevole la militanza di Hunter-Reay in seno al team di Michael Andretti, al pari di altre già note (si pensi a Scott Dixon con Ganassi da diciotto anni, ndr). Essendo confermato per tutta la stagione 2021 al via con la terza monoposto dell'Andretti Autosport, l'ex campione del 2012 disputerà la sua dodicesima stagione consecutiva presso lo stesso team. Il picco della sua lunga permanenza nella squadra della famiglia Andretti è stato il successo alla 500 miglia di Indianapolis nel 2014. Sedici le vittorie totali agguantate in Indycar per complessivi quarantatré arrivi a podio.

ANDRETTI A CINQUE PUNTE? Con il rinnovo di Hunter-Reay sale a tre il numero delle monoposto occupate finora da Michael Andretti. Le prime due sono state affidate a Colton Herta e Alexander Rossi. Rimane da capire se saranno della partita anche Marco Andretti e James Hinchcliffe. Se così fosse la squadra americana schiererà al via cinque monoposto a tempo pieno come lo scorso anno. Hinchcliffe dunque prenderebbe il posto dell'uscente Zach Veach. Il giovane ha trovato un sedile per il 2021 nell'endurance in seno al team che schiera le Lexus GT3.

Formazione piloti provvisoria stagione 2021

Andretti Autosport: Alexander Rossi - Colton Herta - Ryan Hunter-Reay - Marco Andretti? - James Hinchcliffe?

Carpenter racing: Ed Carpenter - Rinus Veekay

Dale Coyne: Romain Grosjean?

Ganassi racing: Scott Dixon - Marcus Ericsson - Alex Palou - Jimmie Johnson/Tony Kanaan

Schmidt/McLaren: Pato O' ward - Felix Rosenqvist

Shank Racing: Jack Harvey

Rahal/Lettermann/Lanigan: Graham Rahal - Takuma Sato

Team Foyt: Sebastien Bourdais

Team Penske: Josef Newgarden - Simon Pagenaud - Will Power - Scott McLaughlin