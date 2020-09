SECONDA TAPPA ENDURANCE CUP Si è disputata sul circuito tedesco del Nurburgring la seconda tappa stagionale del GT World Challenge Europe, Endurance Cup. Dopo l'apertura di Imola dello scorso luglio in cui a trionfare era stata l'Audi R8 con l'italiano Mirko Bortolotti, anche nel secondo round sul gradino più alto del podio è salita l'Italia con il team Dinamic. La squadra emiliana ha fatto sua la 6 ore del Nurburgring con il trio di piloti ufficiali composto da Matteo Cairoli, Christian Engelhart e Sven Muller.

GARA DOMINATA Non si può definire diversamente la corsa tedesca che ha visto i tre installarsi al comando fin dalla prima curva quando Engelhart ha messo la 911 GT3 davanti alla Porsche di Romain Dumas, Dennis Olsen e Thomas Preining che partivano dalla pole. Poi, un dominio mai messo in discussione nemmeno da un paio di interventi della safety car con Cairoli che ha tagliato il traguardo con quasi quindici secondi di vantaggio.

GARA COMBATTUTA Se al comando non vi è stata battaglia, nelle posizioni subito dietro la lotta è stata accesa. Al via James Calado è finito fuori pista con la Ferrari 488 di AF Corse e ha coinvolto diverse vetture costrette poi al ritiro. Un contatto tra la Porsche in pole e la Lamborghini Huracan di Albert Costa è costata il ritiro ad entrambi.

ITALIANI IN TOP TEN Diversi piloti tricolori si sono messi in evidenza concludendo tra i primi dieci una gara che vedeva ben 47 vetture al via. Raffaele Marciello ha concluso in seconda posizione con la Mercedes AMG condivisa con Marciel Bogulavskiy e Felipe Fraga. Quarto Bortolotti dopo che il compagno Rolf Ineichen ha dovuto scontare un drie-through per aver ecceduto nel tempo limite di guida. Ottavo Alessio Lorandi sulla Mercedes del GetSpeed mentre chiude la top ten Edoardo Liberati sulla 911 del team asiatico KCMG.

6h Nurburgring, Gara (top ten)