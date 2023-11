Abu Dhabi, Sprint race: Vesti tiene aperti i giochi con una vittoria

VESTI CI PROVA A dominare nell'ultima corsa sprint della stagione della Formula 2 sul circuito di Abu Dhabi è stato Frederik Vesti. Il pilota della Prema, secondo in classifica di campionato dietro a Theo Pourchaire, scattava dalla prima fila accanto al poleman Pietro Fittipaldi. In avvio il brasiliano è rimasto davanti mentre il danese scivolava quarto. La prima neutralizzazione ha dato un aiutino al pilota Prema che si è tenuto incollato al trio davanti.

FITTIPALDI E VERSCHOOR A PODIO Una volta ripresa la corsa, Vesti ha infilato uno ad uno i piloti che lo precedevano. Gran bottino dunque per Vesti che ricuce sul capoclassifica Theo Pourchaire. Il pilota della ART è vicinissimo al titolo, ma dovrà tuttavia badare a non fare pericolosi errori nella gara di domani. Il suo vantaggio, con la vittoria del rivale ed il suo settimo posto da quattordicesimo al via, si è ridotto a 17 punti.

HAUGER QUARTO Non riesce a salire sul podio il pilota di MP Motorsport che conclude in quarta posizione davanti a Isack Hadjar e Jack Doohan. Ottavo Ayumu Iwasa, ormai matematicamente fuori dalla lotta per il titolo. Chiudono la top ten zane Maloney e Oliver Bearman. L'uncio ritirato è stato Juan Manuel Correa, autore dell'uscita in avvio che ha chiamato in pista la safety car. Nonostante i problemi nel giro di formazione, l'esordiente Paul Aron ha potuto prendere il via e ha guadagnato qualche posizione.

Abu Dhabi, Sprint race (top ten)

1. Frederik Vesti – Prema Racing – 23 giri

2. Enzo Fittipaldi – Carlin – 3.893

3. Richard Verschoor – Van Amersfoort – 6.310

5. Dennis Hauger – MP Motorsport – 13.682

4. Isack Hadjar – Hitech GP – 14.440

6. Jack Doohan – Virtuosi Racing – 14.713

7. Theo Pourchaire – ART GP – 15.228

8. Ayumu Iwasa – DAMS – 16.508

9. Zane Maloney – Carlin – 17.573

10. Oliver Bearman – Prema Racing – 19.810

Pubblicato da Marco Borgo, 25/11/2023