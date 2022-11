Abu Dhabi: il duo Red Bull Lawson-Iwasa chiude la stagione

LAWSON QUARTO SUCCESSO Cala il sipario nel circuito di Abu Dhabi sulla stagione 2022 di Formula 2. La serie cadetta è ritornata in pista dopo oltre due mesi di pausa dall'ultimo round disputatosi a Monza dove Felipe Drugovich aveva messo le mani sul titolo. In Medio Oriente si è registrato un dominio della Red Bull con i due esponenti del vivaio giovani piloti del team di Formula 1, Liam Lawson e Ayumu Iwasa, che si sono spartiti le due vittorie in palio. Per il primo si è trattato del quarto successo stagionale maturato quando attorno a metà gara ha messo la vettura davanti a Richard Verschoor, pilota che aveva ereditato la pole position con l'inversione dei primi dieci in qualifica.

SCHIANTO DARUVALA/FITTIPALDI La corsa è stata fermata al primo giro a causa di un violento impatto contro le barriere di Jehan Daruvala ed Enzo Fittipaldi, agganciatisi nella bagarre delle prime curve. Nessuna conseguenza fisica per i due. Alla ripresa Verschoor ha mantenuto la seconda posizione concludendo così a podio con l'italiana Trident mentre Felipe Drugovich ha completato il podio in terza posizione. Il brasiliano partiva dalla quinta posizione ed ha incamerato molti punti per la squadra superando Dennis Hauger e Amaury Cordeel. Sesto Logan Sargeant, un po' opaco, ma impegnato nel tassativo obiettivo di marcare i punti necessari a strappare la superlicenza per correre in Formula 1 l'anno prossimo con la Williams.

DRUGOVICH CI PROVA In gara 2 Drugovich poteva cogliere l'ennesima vittoria, diventando il vincitore del maggior numero di gare stagionali, ma il neo campione ha trovato sulla sua strada Ayumu Iwasa. Il poleman ha tenuto duro non esitando qualche manovra ''ruvida'' sul finale per mantenersi al comando. Ha badato quindi alla sostanza Drugovich finendo in seconda posizione e decretando il successo del suo team anche nella classifica riservata alle squadre che la vedeva contrapposta alla francese ART. Ancora a podio Lawson, pilota da tempo sulla cresta dell'onda ma di cui Red Bull dovrà capire cosa farne. Peccato per Jack Doohan che all'uscita del cambio gomme ha subito perso una ruota anteriore decretando la fine della sua gara. Subito fuori Ralph Boschung, che ha già fatto sapere di restare in Formula 2 anche l'anno prossimo (a ormai 26 anni, ndr) mentre Hauger termina ancora quarto. Il campione della passata stagione di Formula 3 ha già ufficializzato il suo passaggio in MP per il prossimo anno facendo già intendere che tra dodici mesi vorrà essere lui a ripetere le gesta di Drugovich.

Yas Marina, Gara 1 (top ten)

1. Liam Lawson - Carlin - 23 giri

2. Richard Verschoor - Trident - 7.943

3. Felipe Drugovich - MP Motorsport - 8.803

4. Dennis Hauger - Prema Racing - 14.937

5. Amaury Cordeel - Van Amersfoort - 15.449

6. Logan Sargeant - Carlin - 15.938

7. Jack Doohan - Virtuosi - 16.501

8. Roy Nissany - DAMS - 17.313

9. Theo Pourchaire - ART GP - 17.579

10. Marcus Armstrong - Hitech GP - 17.968

Yas Marina, Gara 2 (top ten)

1. Ayumu Iwasa - DAMS - 33 giri

2. Felipe Drugovich - MP Motorsport - 0.830

3. Liam Lawson - Carlin - 1.348

4. Dennis Hauger - Prema Racing - 13.440

5. Logan Sargeant - Carlin - 14.064

6. Amaury Cordeel - Van Amersfoort - 15.719

7. Richard Verschoor - Trident - 18.162

8. Juri Vips - Hitech GP - 20.279

9. Marcus Armstrong - Hitech GP - 20.684

10. Roy Nissany - DAMS - 22.181

Pubblicato da Marco Borgo, 20/11/2022