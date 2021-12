Abu Dhabi, Gara 3: Piastri domina l'ultima corsa

PIASTRI DOMINATORE La corsa conclusiva dell'ultimo round stagionale di Abu Dhabi della Formula 2 rispecchia la stagione di Oscar Piastri. L'australiano ha dominato la corsa nella sua interezza dalla pole position, la quinta consecutiva siglata quest'anno. Il neo campione della serie propedeutica che con la gara lunga di questa mattina termina la stagione 2021 ha ceduto la testa della corsa solamente quando al settimo giro ha infilato la corsia box per il pit stop obbligatorio. Poi è stata una battaglia a distanza con Theo Pourchaire che adottava una strategia inversa. Anche se il monegasco ha tenuto la prima posizione fino al giro 27 in cui ha effettuato il suo cambio gomme, la pista ha dato ragione a Piastri che è tornato davanti cogliendo il sesto successo di quest'anno.

oscar piastri champion

SECONDO ZHOU, BRAVO DRUGOVICH Sfuma la doppietta in casa Prema, che invece è riuscita in campionato con Robert Shwartzman che è rimasto davanti a Guan Yu Zhou in classifica generale. Il russo ha tallonato Zhou fin dall'inizio, ma sul finale ha perso terreno finendo dietro a Theo Pourchaire e Felipe Drugovich. Quest'ultimo si è rivelato il più veloce in pista. Fermatosi un giro dopo di Pourchaire, il brasiliano dopo un paio di tornate lo ha risuperato portando così la seconda vettura dell'UNI Virtuosi sul podio.

DOOHAN OCCASIONE SPRECATA Poteva essere un'occasione d'oro per mettersi subito in evidenza tra i primissimi al suo secondo week end di gare. Invece, il pilota che ha corso in Formula 3 quest'anno battagliando per il titolo contro Dennis Hauger, ha perso la vettura alla fine del primo giro quando era in battaglia con Zhou per la seconda posizione finendo da solo contro le barriere. Pochi metri più indietro stessa dinamico - a parte la botta contro le barriere - per Juri Vips che poi ha pure scontato una penalità per un contatto in gara. Sesto Dan Ticktum, che chiude una stagione in cui ha faticato a mettersi in evidenza, seguito da Marcus Armstrong per cui vale la stessa considerazione.

Abu Dhabi, Gara 3 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Oscar Piastri Prema Racing 33 giri 2 Guan Yu Zhou UNI Virtuosi 3.288 3 Felipe Drugovich UNI Virtuosi 8.242 4 Theo Pourchaire ART GP 9.977 5 Robert Shwartzman Prema Racing 13.333 6 Dan Ticktum Carlin 19.166 7 Marcus Armstrong DAMS 19.775 8 Juri Vips Hitech GP 22.555 9 Ralph Boschung Campos Racing 26.415 10 Richard Verschoor Charouz Racing 27.242

Pubblicato da Marco Borgo, 12/12/2021