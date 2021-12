Abu Dhabi, Gara 2: contentino di Zhou che torna al successo

KO tecnico per il poleman Armstrong, pasticcio per il neo campione Piastri

ZHOU TORNA A VINCERE Nell'ultima corsa sprint stagionale della Formula 2 sul circuito di Abu Dhabi, penultima corsa dell'anno prima della gara lunga di domani, Guan Yu Zhou si è fatto rivedere davanti a tutti. Battuto matematicamente questa mattina nella lotta al titolo da Oscar Piastri che ha chiuso i giochi, il cinese ha colto il successo nel pomeriggio che gli permette di ricucire punti su Robert Shwartzman, secondo al traguardo, ma sempre davanti a lui in campionato.

SFORTUNATO ARMSTRONG La gara ha girato a favore del cinese quando Marcus Armstrong, scattato dalla pole per l'inversione dei primi dieci di gara 1 di questa mattina, ha fermato la sua vettura per noie tecniche. Il pilota del Ferrari Driver Academy aveva superato ben due neutralizzazioni prima che la sua vettura alzasse bandiera bianca, appiedandolo. Zhou ha incamerato la leadership della corsa tallonato da Shwartzman che sul finale si è allontanato rendendo tutto più facile al cinese.

PASTICCIO PIASTRI Allentata la pressione con la vittoria del titolo, Oscar Piastri ha pasticciato nella corsa del pomeriggio. Dopo qualche sportellata rifilata nella bagarre al centro di un gruppo che non si sgranava, il neo campione è entrato in contatto con Juri Vips mentre Roy Nissany si buttava all'interno di entrambi. Quasi stretto a sandwich tra i due, l'australiano ha prima toccato l'israeliano per finire poi largo e sbattere contro l'estone causando il ritiro di entrambi. Sul podio è quindi salito Ralph Boschung mentre dietro concludevano Dan Ticktum tallonato da Felipe Drugovich. Liam Lawson ha avuto ragione di Jehan Daruvala mentre Jack Doohan combattivo ha messo a segno qualche bel sorpasso. Foratura per Christian Lundgaard a contatto con Nissany.

Abu Dhabi, Gara 2 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Guan Yu Zhou UNI Virtuosi 23 giri 2 Robert Shwartzman Prema Racing 3.413 3 Ralph Boschung Campos Racing 9.772 4 Dan Ticktum Carlin 14.296 5 Felipe Drugovich UNI Virtuosi 14.501 6 Liam Lawson Hitech GP 17.088 7 Jehan Daruvala Carlin 19.839 8 Jack Doohan MP Motorsport 21.086 9 Theo Pourchaire ART GP 21.942 10 Bent Viscaal Trident 22.722

Pubblicato da Marco Borgo, 11/12/2021