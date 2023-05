500 miglia di Indianapolis: info, orari e starting grid

CLASSICA USA 'The Greatest Spectacle in Racing', questa la scritta che campeggia a caratteri cubitali sulle tribune dell'ovale dell'Indiana, o se volete, 'la gara più veloce del mondo'. La 500 miglia di Indianapolis, sesto round dell'Indycar Series 2023, scatterà nel tardo pomeriggio e promette emozioni e tanto spettacolo. La corsa vedrà come da tradizione il solito contorno con lo 'show all'americana' della presentazione dei piloti e le cerimonie di commemorazione militare. L'ultima domenica di maggio, in America, è il Memorial Day.

Giampaolo Dallara (a dx) e Andrea Pontremoli (a sx) a Indianapolis 2018. [Foto: Marco Borgo]

FEUDO DALLARA Pur non essendoci nessun pilota italiano al via c'è tanta Italia anche nella categoria simbolo del motorsport americano. La grande classica di Indianapolis è un monomarca Dallara da anni oltre a vari partner tecnici che collaborano alle forniture. Ci sarà quindi una fetta del nostro paese nel successo che verrà festeggiato in serata, qualsiasi sia il nome del vincitore.

SATO DOMINA IL CARB DAY Nell'ultima sessione di prove libere del venerdì, il 'Carb Day' che ha di fatto aperto il week end di gara accogliendo migliaia di fan, a siglare il miglior tempo è stato Takuma Sato. L'ex di Formula 1 ha già colto due successi nell'ovale più grande d'America e a 46 anni con il top team di Chip Ganassi ha le sue chance di correre per la vittoria.

PALOU POLE VELOCISSIMA Le qualifiche sono state caratterizzate da velocità elevatissime. Domenica scorsa è stato lo spagnolo Alex Palou ad assicurarsi la partenza al palo accanto a Rinus Veekay e Felix Rosenqvist. Una prima fila tutta europea dunque con il vincitore della passata edizione che scatterà ben due file più indietro. A tenere banco dopo le sessioni di qualificazione è stata l'estromissione di Graham Rahal. Lo statunitense ha poi trovato un modo per essere in griglia sostituendo Stefan Wilson, infortunatosi nell'incidente con Katherine Legge.

DIRETTA TV La 500 miglia di Indianapolis scatterà dopo mezzogiorno, ora locale, quando in Italia saranno circa le 18.30. Sky Sport trasmetterà la diretta dell'evento nel nostro paese a partire dalle 18.15 sul canale Sky Sport Arena.

Indy500, Starting Grid

1 Alex Palou Rinus Veekay Felix Rosenqvist 2 Santino Ferrucci Pato O'Ward Scott Dixon 3 Alexander Rossi Takuma Sato Tony Kanaan 4 Marcus Ericsson Benjamin Pedersen Will Power 5 Ed Carpenter Scott McLaughlin Kyle Kirkwood 6 Conor Daly Josef Newgarden Ryan Hunter-Reay 7 Romain Grosjean Helio Castroneves Colton Herta 8 Simon Pagenaud David Malukas Marco Andretti 9 Devlin DeFrancesco Agustin Canapino Callum Ilott 10 RC Enerson Katherine Legge Christian Lundgaard 11 Sting Ray Robb Jack Harvey Graham Rahal

Pubblicato da Marco Borgo, 28/05/2023