3H Le Castellet, Gara: BMW apre con una vittoria

BMW vs LAMBORGHINI La prima tappa del GT World Challenge Europe, endurance cup, si è corsa ieri pomeriggio sul circuito di Le Castellet dopo diversi anni in cui era Monza ad aprire la stagione. Sulla pista francese non si è corso sulla distanza delle sei ore al sabato pomeriggio ma nelle tradizionali tre. La gara ha vissuto l'intenso duello tra Lamborghini e BMW. I primi avevano siglato la pole position, ma in gara la BMW ha avuto la meglio.

BMW A SEGNO Il successo è andato al trio del team Rowe composto da Dan Harper, Augusto Farfus e Max Hesse. I tre avevano preso il comando nel corso della prima concitata ora di gara per poi tornare all'attacco a metà corsa quando la Lamborghini era ritornata leader. Hanno dovuto arrendersi alla seconda posizione gli autori della pole position Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli e Mirko Bortolotti sulla Huracan di Iron Lynx.

ROWE DOPPIETTA SFUMATA Poteva essere un finale scoppiettante per il team tedesco ma la seconda M4 ha dovuto effettuare una sosta in più nelle ultime tornate scivolando fuori dalla top ten a beneficio degli inseguitori Luca Stolz, Fabian Schiller e Jules Gounon che salgono sul podio con la Mercedes del GetSpeed. Quarti Raffaele Marciello, Valentino Rossi e Maxime Martin. Settimo Mattia Drudi alla prima corsa ufficiale con Aston Martin. Nona la prima Ferrari con Alessio Rovera rallentato da una toccata con un'altra vettura.

Le Castellet, Gara (top ten)

1. Farfus/Harper/Hesse - BMW M4 Team Rowe - 85 giri

2. Caldarelli/Cairoli/Bortolotti - Lamborghini Huracan Team Iron Lynx - 13.519

3. Stolz/Schiller/Gounon - Mercedes AMG Team GetSpeed - 18.696

4. Marciello/Rossi/Martin - BMW M4 Team WRT - 29.113

5. Andlauer/Niederhauser/Muller - Porsche 911 GT3-R Team Rutronik - 29.325

6. Haase/Aka/Feller - Audi R8 Team Tresor - 34.959

7. Drudi/Sorensen/Thiim - Aston Martin Vantage Team ComToYou - 40.860

8. Bachler/Malykhin/Sturm - Porsche 911 GT3-R Team Pure - 41.609

9. Rovera/Rigon/Pier Guidi - Ferrari 296 Team AF Corse - 44.444

10. Mies/Vervisch/Olsen - Ford Mustang Team Proton - 45.927

Pubblicato da Marco Borgo, 08/04/2024