MARCIELLO IL PIU' VELOCE E' Raffaele Marciello il 'polesitter' della 24 ore di Spa, edizione 2020. L'italiano al via con la Mercedes AMG GT3 del team francese AKKA ha segnato il miglior tempo nella sessione finale di qualifica, la Superpole, che ammetteva in pista solamente i venti equipaggi più veloci delle prime sessioni di qualifica disputatesi ieri in serata. Saranno invece 39 le vetture che prenderanno il via della gara domani pomeriggio, evento clou del GT World Challenge Europe, Endurance Cup e valevole anche per l'Intercontinental GT Challenge.

SETTE AUTO TEDESCHE IN TOP TEN Sono ben sette le vetture d'oltralpe ad essersi guadagnate un posto tra i primi dieci. A condividere la prima fila con Marciello, quest'ultimo affiancato da Timur Boguslavskiy e Felipe Fraga, sarà l'Audi R8 del team locale WRT guidata da Dries Vanthoor, Christopher Mies e Kelvin Van der Linde. Ancora Mercedes ed Audi in seconda fila con il team dell'ex pilota Hubert Haupt a piazzare la vettura di Maro Engel, Luca Stolz e Vincent Abril in terza posizione. Scatterà dunque dalla quarta posizione al via l'R8 che il team Attempto ha preparato per l'italiano Mattia Drudi. Il pilota romagnolo si alternerà in vettura con Patrick Niederhauser e Frederic Vervisch.

CINQUE ITALIANI NEI PRIMI DIECI Non manca come al solito una nutrita schiera di piloti italiani al via della classica delle Ardenne. Ben cinque di questi presenti in forma ufficiale si sono inseriti fra i primi dieci dello schieramento. Dietro a Marciello e Drudi vi sara Alessandro Pierguidi, sulla prima Ferrari di AF Corse in settima posizione. Al loro fianco la Lamborghini meglio piazzata affidata a Andrea Caldarelli e Marco Mapelli. Quindicesimo Matteo Cairoli sulla Porsche del team Dinamic che si presenta a Spa con una formazione molto competitiva. Diciottesimo Davide Rigon destinato alla 488 con i colori dell'SMP Racing.

VIA ALLE 15.30 La 24 ore di Spa scatterà domani, sabato 24 ottobre, alle ore 15.30 italiane. La corsa sarà visibile tramite in canale Youtube ufficiale del campionato.

24h Spa, Superpole