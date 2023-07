24h Spa, Gara: Rowe racing torna al successo con Eng, Yelloly e Wittmann

Secondo posto per Marciello, il poleman Cairoli leader in classe Bronze

TERZO SUCCESSO ROWE La 24 ore di Spa è stata vinta dal team Rowe racing per la terza volta. La squadra tedesca è ritornata al successo nella classica delle Ardenne con una BMW, precisamente la nuova M4 GT3, dopo i successi del 2016 con l'M6 e del 2020 su Porsche 911. A guidare la vettura che nelle ore finali ha dominato sono stati Philip Eng, Nick Yelloly e Marco Wittmann. I tre ufficiali della casa bavarese hanno vinto il duello contro le Audi che aveva tenuto banco a metà gara.

MARCIELLO SECONDO Con la corsa che si è contraddistinta per penalità nei track limits e fuoripista, all'approssimarsi di metà gara la BMW dei vincitori si era portata al comando, battagliando però con Audi (Scherer) e Posche (Manthey). Dopo lo stop delle due BMW di Rowe e WRT, Raffaele Marciello dopo la vittoria dello scorso anno ha dato gli strappi decisivi per portare la Mercedes AMG che condivideva con i fidi Timur Boguslavsky e Jules Gounon in seconda posizione.

CAIROLI VINCE IN BRONZE CUP Il poleman dopo il diluvio delle qualifiche, Matteo Cairoli, ha finito con il centrare il successo di classe Bronze sulla 911 che il team Huber gli ha predisposto assieme a Antares Au, Jannes Fittje e Tim Heineman. Andata male invece per Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli con la Huracan che già nelle prime ore aveva palesato problemi ai freni. Sempre in casa Lamborghini ritiro anche per le Iron Dames. Una foratura ha spedito nelle retrovie la Ferrari di Alessio Rovera che partiva in prima fila. Successo McLaren in classe Gold con il team Optimum mentre la Lamborghini del Grasse si è imposta in classe Silver.

24h Spa, Gara (top 20)

1. Eng/Wittmann/Yelloly - BMW M4 Team ROWE – 537 giri

2. Marciello/Boguslavskiy/Gounon - Mercedes AMG Team Akkodis – 11.129

3. Engstler/Van der Linde/Thiim - Audi R8 Team Scherer – 12.296

4. Andlauer/Vanthoor/Estre - Porsche 911 Team Manthey – 13.175

5. Preining/Heinrich/Olsen - Porsche 911 Team Rutronik – 50.301

6. Farfus/Martin/Rossi - BMW M4 Team WRT – 1'25.074

7. Haase/Magnus/Vervisch - Audi R8 Team Comtoyou – 1'33.949

8. Feller/Drudi/Marschall - Audi R8 Team Tresor – 2'03.639

9. Auer/Stolz/Schiller - Mercedes AMG Team AlManar – 1 giro

10. De Haan/Gamble/Fagg/Macdonald - McLaren 720S Team Optimum – 1 giro

11. Fuoco/Rigon/Serra - Ferrari 296 Team AF Corse – 1 giro

12. Guven/Muller/Engelhart - Porsche 911 Team Dinamic – 2 giri

13. Au/Heinemann/Fittje/Cairoli - Porsche 911 Team Huber – 2 giri

14. Simmenauer/Williams/Krutten - BMW M4 Team WRT – 2 giri

15. Malykhin/Sturm/Seefreid/Bachler - Porsche 911 Team Pure Rxcing – 2 giri

16. Mies/Niederhauser/Gachet - Audi R8 Team Sainteloc – 2 giri

17. Schmid/Hites/Van Berlo - Lamborghini Huracan Team Grasser – 3 giri

18. Schmidt/Hui/Froggart/Cheever - McLaren 720S Team SKY Tempesta – 3 giri

19. Dejonghe/Hezemans/Legeret/Hutchison - Audi R8 Team Comtoyou – 3 giri

20. Mateu/Makowiecki/Chevalier/Palette - Porsche 911 Team CLRT – 3 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 02/07/2023