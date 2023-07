24h Spa: Cairoli porta in pole la Porsche. Il via alle 16.30

ITALIANI LEADER La 24 ore di Spa scatterà questo pomeriggio dall'iconica pista belga e ha già riservato emozioni e incertezza specie nelle qualifiche di sabato. La pioggia ha fin da subito scombussolato i piani e diversi equipaggi 'Pro' hanno mancato l'accesso alla Superpole. Nella sessione finale la migliore prestazione è stata segnata da Matteo Cairoli sulla Porsche 911 dell'Huber Motorsport in cui affianca piloti Am. Al suo fianco scatterà la Ferrari 296 di AF Corse grazie all'ottimo riscontro cronometrico siglato da Alessio Rovera. Seguono Porsche (Pure RXcing) e la prima Lamborghini ufficiale schierata da K-PAX. Quinta la prima McLaren davanti alla prima Audi ad opera del Tresor Racing.

Alessio Rovera: “Sono davvero soddisfatto della prestazione nella Super Pole. In precedenza avevamo faticato durante le prove libere in termini di passo, e nel trovare il migliore set-up. Oggi pomeriggio, invece, abbiamo potuto effettuare due giri ‘puliti’, senza traffico, nei quali ho avuto il modo di portare al limite la nostra 296 GT3, che in particolare nel secondo settore, dove serve tanto carico aerodinamico, è in grado di fare la differenza. Mi sentivo a mio agio e sono riuscito a dare il massimo. Mi è mancato giusto un decimo di secondo per ambire alla pole position, ma penso di sapere dove ho perso quel tempo, quindi sono sereno. Ringrazio tutta la squadra, che ha fatto un ottimo lavoro. La pista di Spa? Su questo storico tracciato personalmente mi trovo molto bene, e sono fiducioso in vista della gara”.

Robert Shwartzman: “Partire dalla seconda posizione in una gara come questa, con oltre 70 vetture iscritte, è senza dubbio un vantaggio: Alessio ha fatto un ottimo giro sfruttando al meglio le caratteristiche della nostra 296 GT3. In vista di questa prova, che sarà la mia prima 24 Ore, il nostro obiettivo è quello lottare per le prime posizioni, arrivando nelle fasi finali con l’opportunità di vincere. Questa, del resto, è l’ambizione della nostra squadra in ogni evento di questo campionato”.

DIRETTA VIDEO La gara clou del GT World Challenge Europe Endurance Cup, valevole anche per l'Intercontinental GT Challenge, scatterà alle ore 16.30 e vedrà al via 70 equipaggi. Sarà possibile seguire la gara in diretta tramite il canale ufficiale Youtube (riquadro sotto) dalle ore 16 oppure con commento in italiano su Sky Sport Arena.

