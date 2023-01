24h Dubai: WRT vince al debutto con BMW

BMW E WRT SUBITO VINCENTI Inizia decisamente con il piede giusto la collaborazione tra il team WRT e BMW. I due hanno, infatti, alla prima gara dall'avvio della collaborazione hanno conquistato la 24 ore di Dubai, ormai una classica del mese di gennaio. Dopo tanti anni nel segno di Audi, la squadra di Vincent Vosse nel 2023 sarà squadra ufficiale BMW con il programma di riferimento che sarà l'LMDh nel WEC. Il team belga ha piazzato due vetture sul podio, vincendo la corsa con l'M4 nr. 7 guidata da Mohammed Al Saud, Diego Menchaca, Jean-Baptiste Simmenauer, Jens Klingmann e Dries Vanthoor. Determinante quest'ultimo ancora una volta avendo guadagnato diverse posizioni nella prima ora dopo la partenza dalla settima piazzola.

SCONTRO CON PORSCHE Guadagnate le posizioni che contano nella prima ora di gara, la vettura che ha messo le mani sulla vittoria ha dovuto misurarsi per tutta la durata della corsa con la Porsche 911 del team Herberth. Dapprima in WRT hanno perso qualche posizione a causa di un paio di neutralizzazioni non favorevoli, ma sul finale la 911 che era al comando ha dovuto effettuare un ultimo rifornimento che l'ha vista cedere la testa della corsa ai rivali che inseguivano. Si accontentano dunque del secondo posto - il primo di classe Pro/Am - Ralf Bohn, Daniel Allemann, Alfred e Robert Renauer. Gradino basso del podio per la seconda M4 GT3 con Valentino Rossi affiancato a Sean Gelael, Max Hesse and Maxime Martin. Solo vetture tedesche dunque tra i primi dieci con due Mercedes ad inserirsi tra Porsche e BMW ad opera dei team HRT e CP Racing, quest'ultimo vincitore della classe Am. Solo decima la prima Audi R8, schierata dal team Phoenix, dopo che diverse altre vetture di Ingolstadt hanno dovuto arrendersi ai problemi tecnici. Nel complesso pochi iscritti - 53 vetture - per una corsa che negli anni passati era arrivata a quasi il doppio dei partecipanti.

24h Dubai, Gara (top ten)

1 Al Saud/Menchaca/Simmenauer/Klingmann/Vanthoor BMW M4 Team WRT 621 giri 2 Bohn/Allemann/Renauer/Renauer Porsche 911 Team Herberth 31.761 3 Whale/Rossi/Gelael/Hesse/Martin BMW M4 Team WRT 2 giri 4 Bamber/Grove/De Pasquale/Grove Porsche 911 Team Grove 3 giri 5 Soulet/Detry/Bertels/Mazatis/Vervisch Audi R8 Team Haas 3 giri 6 Hart/Skeer/Adelson/Lucas Porsche 911 Team Herberth 5 giri 7 Groenevald/Van Kujik/Van Kujik/Vermeulen Porsche 911 Team GP Elite 6 giri 8 James/Newell/De Angelis/Gunn Mercedes AMG Team HRT 7 giri 9 Putman/Espenlaub/Foster/Lewis/Quaife Mercedes AMG Team CP Racing 7 giri 10 Doppelmayr/Kaffer/Erhart/Jons Audi R8 Team Phoenix 13 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 15/01/2023