24h di Spa 2024: rivivi gli highlights della gara

GARA TOSTA Oltre 60 vetture al via della gara di durata delle Ardenne, la 24 ore di Spa che anche quest'anno non ha deluso le aspettative con le sue condizioni meteo proibitive e tanta azione in pista. Colpi di scena ed incidenti hanno movimentato la corsa che ha visto i migliori piloti di GT sfidarsi nello splendido circuito delle Fiandre. Ferrari e Lamborghini ci hanno provato, ma la gara ha regalato comunque una gioia all'Italia.

Rivivi la 24 ore di Spa tramite gli highlights della gara proposti tramite il canale YouTube ufficiale del campionato GT World Challenge.

Pubblicato da Marco Borgo, 03/07/2024