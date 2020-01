Autore:

Marco Borgo

CLASSICA DI GENNAIO La stagione dei motori riparte con una delle grandi classiche del motorsport d'oltre-oceano. La 24 ore di Daytona, gara di apertura della stagione 2020 dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship, è giunta alla sua 58° edizione anche se va detto che in alcune occasioni - soprattutto le prime negli anni '60 - il format di gara si sviluppava su tre/sei ore. Caratteristica della gara che si disputa approfittando del clima estivo del sud della Florida è la conformazione del circuito che sfrutta il ripido ovale oltre ad un tratto (ed una chicane) ricavate all'interno dell'anello stesso. La prova inaugurale dell'endurance-nord-americano conta quest'anno su 39 vetture al via, un numero che risente del ritiro di alcuni competitor rispetto allo scorso anno.

DAYTONA PROTOTYPE La classe di riferimento in lotta per la vittoria assoluta qui è la 'DPi', dove i Daytona Prototype eredità dei vecchi prototipi Grand-Am con affinità alle LMP2 per base tecnica competono schierati da team privati ma difendendo talvolta i colori dei costruttori ufficiali. Con lo stop del team Juncos, la riduzione ad una sola vettura del team Action Express e l'abbandono del team CORE Autosport scende ad otto il numero dei prototipi che battaglieranno per la vittoria nella classe regina. Il team di Wayne Taylor dovrà difendere la vittoria della scorsa stagione, la seconda in tre edizioni in cui ha preso parte con la vettura costruita da Dallara e motorizzata Cadillac. Nell'equipaggio che vinse la scorsa edizione flagellata dalla pioggia vi fu anche Fernando Alonso.

Vorrà dire la sua anche il rivale Action Express, al via con una vettura omologa contro le due delle scorse annate. Due vetture anche per il JDC-Miller mentre sempre due saranno le Mazda su base Riley che schiera il team Joest. Il top team Penske conferma le due Acura su telaio Oreca schierate in forma ufficiale. Molti i piloti di Indycar, categoria ben diversa dalle ruote coperte, al via di Daytona complice il periodo invernale. Troviamo infatti: Sebastien Bourdais, Simon Pagenaud, i veterani Juan Pablo Montoya ed Helio Castroneves, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Ryan Briscoe ed il pluri-campione Scott Dixon. Tra i grandi nomi delle gare endurance figurano Loic Duval, Dane Cameron, Ricky Taylor, Pipo Derani, Harry Tincknell ed Olivier Pla.

LMP2 Si rimpolpa la classe LMP2 alla seconda stagione in una classe indipendente (fino al 2018 era inglobata nella classe assoluta, ndr). Saranno sei quest'anno i prototipi con una sola Riley a scontrarsi contro cinque performanti Oreca. Si metterà in evidenza la compagine statunitense Dragonspeed con esperienze mondiali ed equipaggio di primo piano. Proverà a contrastarlo il PR1/Mathiasen assieme al Performance Tech. Oltre ai professionisti di Le Mans Nicolas Lapierre e Nicolas Minassian, spicca la presenza di Harrison Newey. Da segnalare Ben Keating che oltre a guidare l'Oreca del PR1 salirà anche sull'abitacolo della Mercedes GT3 del team Riley.

GT LE MANS La categoria riservata a squadre ufficiali e piloti professionisti vede una battaglia a quattro tra Corvette (che sfodera la nuova C8R), Porsche, BMW e Ferrari alla prima gara dopo l'abbandono della Ford. La Corvette è orfana del suo pilota per moltissime stagioni Jan Magnussen. Il danese è stato sostituito con Jordan Taylor che abbandona così il team del padre Wayne. Ritorna in scena la Ferrari 488 del team Risi, non più al via dell'intera stagione, e che conterà sugli ufficiali James Calado, Alessandro Pierguidi, Davide Rigon e Daniel Serra inviati dal reparto 'Competizioni GT' di Maranello. Saranno protagoniste anche le due 911 RSR schierate dal CORE Autosport con la casa di Weissach che ha sfoderato i propri alfieri migliori. Anche la BMW non è stata a guardare e tramite il Rahal/Lettermann/Lanigan Racing avrà due vetture per i propri piloti di punta. Bruno Spengler, per esempio, arriva direttamente dal DTM.

GT DAYTONA In ottima salute invece la classe per vetture GT3 che conterà al via ben 18 equipaggi. A vivacizzare la competizione saranno gli equipaggi di semi-professionisti schierati in forma ufficiale da Lamborghini, Audi, Ferrari, Lexus ed Acura. La Lamborghini vorrà ripetere le vittorie delle ultime due edizioni presentandosi con due vetture ma orfana di Mirko Bortolotti. Il trentino, da sempre pilota di punta tra i professionisti del marchio di Sant'Agata, è passato all'Audi dove difenderà i colori del team WRT. Defezione dell'ultimo minuto causa incidente sugli sci per Paul Dalla Lana, al via come da tradizione su un'Aston Martin. Nella classe GT3 vi sarà anche un discreta presenza femminile con Misha Goikhberg che dopo le esperienze in LMP2 guiderà l'Acura del team Heinricher mentre un equipaggio tutto femminile sarà composto da Katherine Legge, Christina Nielsen, Ana Beatriz e Tatiana Calderon.

ITALIANI Anche se in forma ridotta rispetto agli anni passati, non mancano i piloti italiani al via della grande classica d'oltreoceano. Come nelle scorse edizioni questi saranno impegnati esclusivamente nelle due classi GT. Tra gli equipaggi ufficiali della classe GT Le Mans troviamo Alessandro Pierguidi e Davide Rigon sulla Ferrari del Risi Competizioni. In classe GTD Marco Mapelli salirà sulla Lamborghini del team Magnus mentre Andrea Caldarelli ritrova il team di Paul Miller con cui ha gareggiato abitualmente nelle ultime annate. Il veneto Alessandro Balzan ritorna sulla Ferrari 488 di Scuderia Corsa. L'italiano e la squadra americana hanno in passato messo le mani sul titolo di categoria.

24h Daytona, Entry list