JDC-MILLER SBANCA SEBRING E' stata la squadra che solitamente insegue i top team ad imporsi nella seconda tappa dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship. Nella 12 ore di Sebring il successo è finito nelle mani di Loic Duval, Sebastien Bourdais e Tristan Vautier alla guida della Dallara-Cadillac. I tre hanno resistito sul finale nonostante dei problemi all'alettone, tagliando il traguardo della grande classica della Florida con poco più di un secondo di vantaggio sugli inseguitori. Non è riuscito alla Mazda il colpaccio e Oliver Jarvis, Harry Tincknell e Johnathan Bomarito si sono dovuti accontentare del secondo posto. Gradino basso del podio per la prima vettura del team Action express, quella che sul finale delle qualifiche era finita a muro ed è stata ricostruita da un nuovo telaio. Niente da fare per l'altra vettura del team - quella che partiva in pole - costretta a fermarsi per danni allo sterzo dopo un contatto nelle prime battute. Dopo la vittoria di Daytona non è riuscita a centrare il podio la compagine di Wayne Taylor che si è accodata all'altra vettura del team Shank. In LMP2 successo del PR1/Mathiasen che ha avuto la meglio sul team ERA dopo aver mantenuto saldamente il comando della corsa. Incidente spettacolare per il team Tower con Timoth Buret uscito a forte velocità contro le barriere quando era in seconda posizione. Discorso inverso invece in classe LMP3 dove la lenta risalita ha premiato il team CORE passato al comando ad un ora e mezza dalla bandiera a scacchi.

PORSCHE SCALZA LE CORVETTE Sembrava dovesse essere un'agevole passeella quella delle Corvette verso il successo. Le BMW, invece, si sono fatte minacciose fin da subito ma a vincere è stata la Porsche del team Weathertech. Cooper MacNeil, Matthieu Jaminet e Matt Campbell hanno trionfato con un giro di vantaggio sulla M8 di Connor De Philippi, Philip Eng e Bruno Spengler. A decidere le sorti della corsa un contatto tra la Corvette leader e l'altra BMW del team Rahal/Lettermann/Lanigan. Nonostante un drive through, la BMW coinvolta nella toccata con la Covette di Antonio Garcia ha chiuso al terzo posto.

DOPPIETTA PORSCHE E' stato un successo incisivo quelo del marchio tedesco nella corsa americana. Nella classe GT Daytona ad arpionare la vittoria è stata la 911 GT3-R di Laurens Vanthoor, Lars Kern e Zach Robichon nonostante una qualifica non esaltante. La vettura che ha tagliato per prima il traguardo è pasata al comando nell'ora finale dopo essere partita dal fondo della griglia. Seconda posizione la 911 del team Wright, che ha ereditato la piazza d'onore dopo che la Lexus che aveva comandato le prime fasi è incappata in un contatto con la vettura vincitrice che e ha compromesso uno pneumatico. Sale così sul podio l'Aston Martin Vantage del team Heart of Racing. Brivido dopo appena due ore dal via quando la Lamborghini del team Grasser, probabilmente per un problema ai freni, è finita dritta contro le barriere coinvolgendo la Mercedes AMG del team Alegra.

12H Sebring, Gara (top five di classe)