ANNULLATA LA 12 ORE E' stato confermato nella giornata di oggi che l'edizione 2021 della 12 ore di Bathurst non avrà luogo. La gara che dava avvio all'Intercontinental GT Challenge deve cedere alle restrizioni dovute all'epidemia di Coronavirus. Disputatasi lo scorso febbraio, pochissime settimane prima che il Covid 19 si espandesse a macchia d'olio in tutti i continenti, la gara endurance era la prima delle cinque che componevano il calendario 2020. Quest'ultimo è stato rivisto a causa della pandemia: il round nord-americano è stato spostato da Laguna Seca a Indianapolis, la gara di Suzuka cancellata e la 24 ore di Spa rinviata al 24/25 ottobre.

SALTA LA PRIMA GARA DELL'ANNO Tradizionalmente una delle prime gare dell'anno per la sua collocazione ad inizio febbraio, la corsa sul circuito mozzafiato che si snoda sui saliscendi di Mount Panorama non sarà l'apertura della stagione 2021 della serie internazionale voluta da Stefan Ratel. Proprio il francese aveva elevato la gara prettamente australiana ad evento internazionale una volta rilevata l'organizzazione con la sua compagine che gestisce le più importanti gare e serie europee ed internazionali per vetture GT3.

AVVIO A SPA La stagione 2021 dell'Intercontinental GT Challenge il prossimo anno prenderà il via con la 24 ore di Spa, gara che si disputerà il prossimo fine settimana e che dovrebbe ritornare nella sua collocazione originale di fine luglio. A confermarlo è lo stesso organizzatore della serie: ''Con le previsioni di blocco dei confini australiani, e l'impossibilità per uomini e mezzi di raggiungere la pista, non ci resta che optare per la sospensione della gara per la prossima stagione. Questo nell'interesse e nel rispetto dei nostri partner, dei piloti e delle squadre, e degli appassionati. Il prossimo anno la stagione partirà più tardi del solito a Spa. Bathurst è una gara che rimane nei nostri cuori e faremo di tutto per tornare a gareggiarvi nel 2022''. Il calendario per la stagione 2021, assieme a quello delle serie continentali organizzate da SRO, sarà annunciato ufficialmente questo fine settimana in concomitanza con l'evento clou della stagione, la 24 ore di Spa.