12h Bathurst, Qualifica: Van der Linde porta BMW in pole

BMW IN POLE Sarà la BMW a scattare davanti a tutti nella 12 ore di Bathurst, gara che dà avvio alla stagione 2024 dell'Intercontinental GT Challenge. Il circuito mozzafiato situato a Mount Panorama regalerà spettacolo ed emozioni con la qualifica che è stata tiratissima sui saliscendi australiani. A strappare la pole position - dopo la riduzione di peso decisa dai commissari alla vigilia della qualifica - è stato Sheldon Van der Linde che così scatterà davanti a tutti con l'M4 del team WRT condivisa con Charles Weerts e Dries Vanthoor.

MERCEDES SECONDA Germania in grande spolvero con solo marchi tedeschi nella qualifica shoot-out riservata ai primi dieci della pre-qualifica. In seconda posizione il pilota locale Broc Feeney ha piazzato la Mercedes AMG del team Triple Eight (condivisa con Jamie Whincup e Jeffri Ibrahim) pagando due decimi e mezzo di ritardo sul leader. A seguire la Mercedes guidata da Maro Engel del GruppeM.

PORSCHE QUARTA La prima delle Porsche ha staccato il quarto tempo con Matt Campbell. Parte in ottava posizione Valentino Rossi sulla seconda BMW del WRT dopo la qualifica affidata a Maxime Martin. Saranno trenta le vetture divise tra GT3 e GT4 che prenderanno il via dell'insidiosa corsa di durata nell'oscurità che precede l'alba australiana. La gara scatterà alle ore 19.45 italiane (le 5.45 in Australia) e sarà possibile seguirla in live streaming gratuito tramite il canale YouTube ufficiale del campionato (sopra).

Top Ten Shoot-Out

1. Sheldon Van der Linde - BMW M4 Team WRT - 2.01.981

2. Broc Feeney - Mercedes AMG Team Triple Eight - 2'02.237

3. Maro Engel - Mercedes AMG Team GruppeM - 2'02.410

4. Matt Campbell - Porsche 911 GT3-R Team Manthey - 2'02.426

5. Lucas Stolz - Mercedes AMG Team SunEnergy1 - 2'02.439

6. Ricardo Feller - Audi R8 Team MPC - 2'02.660

7. Kelvin Van der Linde - Audi R8 Team MPC - 2'02.760

8. Maxime Martin - BMW M4 Team WRT - 2'02.823

9. Alessio Picariello - Porsche 911 GT3-R Team Manthey - 2'03.080

10. Jordan Love - Mercedes AMG Team Triple Eight - 2'03.091

Pubblicato da Marco Borgo, 17/02/2024