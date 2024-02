12h Bathurst, Gara: Porsche agguanta il successo con Campbell, Guven e Vanthoor

Brivido per la BMW leader, contro le barriere dopo un contatto con un doppiato

COLPACCIO PORSCHE E' la Porsche ad imporsi nella 12 ore di Bathurst, gara di apertura dell'Intercontinental GT Challenge sul circuito mozzafiato di Maount Panorama. In Australia il team Manthey ha colto il successo dominando le ultime sette ore di gara con la vettura guidata da Ayancan Guven, Laurens Vanthoor e Matt Campbell, partiti dalla quarta posizione al via. Campbell, inoltre, è reduce dalla vittoria alla 24 ore di Daytona con la LMDh tedesca.

DUE PENALITA' I tre hanno saputo fare la differenza nonostante due penalizzazioni inflitte dalla direzione di gara per delle infrazioni sulla durata minima dei pit stop. La chiave del successo è stata la gestione della gara quando dopo poche ore dal via la pioggia ha colpito il circuito del Nuovo Galles del Sud. Minimo il distacco sugli inseguitori alla fine. Nella seconda parte di gara la safety car è stata chiamata in pista più volte dando vita ad uno stint finale tiratissimo di una trentina di minuti.

BRIVIDO WEERTS La vettura che era al comando dopo un'avvio di gara molto tranquillo ha visto la propria gara compromessa quando Charles Weerts nel superare un doppiato nella parte tortuosa del circuito è venuto a contatto con quest'ultimo finendo contro i muretti. La vettura è salita leggermente contro il muretto ricadendo fortunatamente all'interno del circuito. Fine dei sogni di gloria per Weerts ed i compagni Sheldon Van der Linde e Dries Vanthoor. In casa BMW/WRT si consolano con il quinto posto della seconda vettura di Maxime Martin, Valentino Rossi e Raffaele Marciello, quest'ultimo alla prima uscita ufficiale con il marchio bavarese.

QUATTRO MARCHI NEI PRIMI CINQUE Nonostante una massiccia presenza Mercedes, ben quattro marchi diversi hanno finito tra i primi cinque al traguardo. La Mercedes che nelle pre-qualifiche aveva siglato il nuovo record della pista con Jules Gounon ha concluso in seconda posizione. Terzo posto colto nelle battute finali per l'Audi R8 di Kelvin Van der Linde, Christopher Haase e Liam Talbot.

Bathurst 12h, Gara (Top ten)

1. Vanthoor/Guven/Campbell - Porsche 992 GT3-R Team Manthey - 275 giri

2. Habul/Gounon/Stolz - Mercedes AMG Team SunEnergy1 - 2.634

3. Talbot/Haase/Van der Linde - Audi R8 Team MPC - 3.779

4. Eriksson/Evans/Buus - Porsche 992 GT3-R Team Phantom - 5.404

5. Rossi/Martin/Marciello - BMW M4 Team WRT - 5.870

6. Feeney/Brown/Grenier - Mercedes AMG Team GruppeM - 7.330

7. Waters/Lowndes/Randle - Mercedes AMG Team Taylor - 16.162

8. Engel/Fraga/Reynolds - Mercedes AMG Team GruppeM - 30.620

9. Picariello/King/Shahin - Porsche 991 GT3-R Team Manthey - 38.813

10. Riberas/Gunn/James - Mercedes AMG Team HRT/SPS - 1'08.335

Pubblicato da Marco Borgo, 18/02/2024