1000km Le Castellet, Gara: Marciello pole e vittoria

MERCEDES DOMINA La terza tappa del GT World Challenge Europe, endurance cup, è andata in scena ieri sera con la 6 ore di Le Castellet che è scattata nel tardo pomeriggio. La gara nel sud della Francia si contraddistingue - oltre che per la durata doppia rispetto alle altre gare - per una fase notturna che si estende all'incirca per metà della corsa stessa. Un valido test per prepararsi alla successiva 24 ore di Spa. In gara si sono imposti Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy e Jules Gounon, gli stessi che partivano dalla pole. Per lo svizzero e la squadra francese un ritorno al top dopo la vittoria nel campionato la scorsa stagione. Decisivo il doppio stint dell'ex formulista che ha portato la vettura dalla quarta alla prima posizione sul finire di gara.

GETSPEED SEGUE Ci aveva provato l'Audi nella fase centrale quando la Mercedes era finita indietro, ma la vettura del team Attempto di Mattia Drudi ha patito una rottura ad un freno che li ha costretti al ritiro dell'R8 dalla gara. A cavallo di metà corsa era la BMW M4 del Rowe racing a comandare, ma poi Marciello e la seconda Mercedes del GetSpeed hanno compiuto la rimonta. Secondo posto dunque per Maro Engel, Luca Stolz e Fabio Schiller. Gradino basso del podio per Philip Eng, Marco Wittmann e Nick Yelloly. Ha faticato in questa occasione la Ferrari con la prima 296 che ha finito in quinta posizione. Bene invece in classe Silver per i colori italiani con Pietro Delli Guanti e Lorenzo Patrese che hanno dominato la classe con l'Audi R8 del team Tresor condivisa con Alex Aka.

Le Castellet, Gara (top ten)

1. Marciello/Boguslavskiy/Gounon - Mercedes AMG Team AKKODIS - 183 giri

2. Engel/Stolz/Schiller - Mercedes AMG Team GetSpeed - 9.883

3. Eng/Wittmann/Yelloly - BMW M4 Team Rowe - 18.279

4. Mies/Niederhauser/Gachet - Audi R8 Team Sainteloc - 22.313

5. Serra/Rigon/Fuoco - Ferrari 296 Team AF Corse - 26.733

6. Harper/Verhagen/Hesse - BMW M4 Team Rowe - 27.354

7. Rovera/Shwartzman/Nielsen - Ferrari 296 Team AF Corse - 1'32.963

8. Rossi/Farfus/Martin - BMW M4 Team WRT - 1'36.709

9. Hofer/Baert/Soulet - Audi R8 Team ComToYou - 1 giro

10. Born/Schumacher/Zug - Mercedes AMG Team Winward - 1 giro

Pubblicato da Marco Borgo, 04/06/2023