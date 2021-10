Si parte da Monza il 24 aprile, conclusione al Mugello il 23 ottobre 2022. Ecco il calendario completo del Tricolore GT, che nel 2022 replica la suddivisione in "Sprint" ed "Endurance"

Partenza a Monza, gran finale al Mugello. Sono queste le coordinate del Campionato Italiano Gran Turismo, che ha svelato il calendario completo della stagione 2022. Il via sarà dato proprio dall’Autodromo Nazionale, che ospiterà la serie tricolore nel fine settimana del prossimo 24 aprile, con il sipario previsto per il successivo 23 ottobre sulla pista Toscana di proprietà della Ferrari. In mezzo ci saranno altri sei appuntamenti, caratterizzati dall’ormai tradizionale suddivisione del campionato nelle due serie Sprint ed Endurance, che vedono l’accorciamento della durata degli eventi da tre a due ore.

IL CALENDARIO 2022 La serie Sprint partirà proprio a Monza il 24 aprile, per poi proseguire da Misano (5 giugno), Imola (4 settembre) e Mugello (23 ottobre). L’Endurance vedrà invece le auto sfidarsi al debutto nella tappa di Pergusa del 15 maggio, seguita da quelle al Mugello (17 luglio) e Vallelunga (18 settembre) prima della chiusura prevista a Monza nel fine settimana del 9 ottobre. Di seguito il calendario completo delle due categorie tricolore.

CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO, IL CALENDARIO UFFICIALE DELLA STAGIONE 2022

Data Sede Evento 24 aprile 2022 Monza Sprint 15 maggio 2022 Pergusa Endurance 5 giugno 2022 Misano Sprint 17 luglio 2022 Mugello Endurance 4 settembre 2022 Imola Sprint 9 ottobre 2022 Monza Endurance 23 ottobre 2022 Mugello Sprint

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/10/2021