Autore:

Marco Congiu

ILLESO Chris Harris, popolare conduttore della versione inglese di Top Gear, è uscito incolume da un incidente di cui si è reso protagonista a bordo della sua Porsche 911 GT3. Il fatto è avvenuto nei pressi di Tintern, cittadina del Galles: il tutto è scaturito, secondo la prima ricostruzione, da un pick-up che stava compiendo un'inversione di marcia. Harris, arrivando da una curva cieca, non ha potuto evitare l'impatto. Secondo quanto trapelato sino ad ora, il conduttore televisivo non stava andando a velocità da straccio di patente, malgrado quello che si potrebbe pensare.

DISTRUTTA La Porsche 911 GT3 di Harris, al contrario del presentatore di Top Gear, è uscita distrutta dall'incidente. Nel corso dell'anno, Harris era già rimasto coinvolto in un momento di pura paura, quando un'Alpine A110 durante le riprese di una puntata dello show aveva preso improvvisamente fuoco sulle strade del rally di Montecarlo. Anche in questo caso, il britannico – in questa occasione accompagnato da Eddie Jordan – non aveva riportato neanche un graffio.