Autore:

Marco Congiu

STA ARRIVANDO Il Nurburgring è la sede ideale per i grandi costruttori automobilistici per testare i propri prototipi. Non fa certamente eccezione McLaren, che nell'Inferno Verde sta testando una sua nuovissima Super Series: si tratta della nuova McLaren 600LT.

SCOLPITA NEL CARBONIO L'esemplare che i nostri sempre attenti fotografi hanno immortalato in questi scatti è una McLaren 600LT passata sicuramente tra le mani del McLaren Special Operation, il reparto di personalizzazioni esclusive di Woking. Lo capiamo dall'estrattore in carbonio e dai terminali di scarico rialzati, simili a quelli della spettacolare McLaren Senna. Il resto della carrozzeria è camuffata, ma si possono intuire i dettagli stilistici tipici della casa inglese.

EREDE DELLA 575LT Fonti interne a McLaren affermano che questa preserie sia in realtà l'erede della 575LT alleggerita e potenziata. La cavalleria messa a disposizione dal V8 da 3.8 litri dovrebbe salire a quota 600, con un alleggerimento di circa 20-30 kg. L'auto dovrebbe vedere la luce ufficialmente in occasione del prossimo Festival of Speed di Goodwood.