Autore:

Giulia Fermani

NUOVO PNEUMATICO ESTIVO Lo scorso marzo vi avevamo parlato dello pneumatico All Season Medallion ACP1. Oggi, con la bella stagione ormai ampiamente iniziata, entriamo più nello specifico, presentandovi Medallion MD-A1, il nuovo pneumatico estivo studiato da CST Tires per garantire la massima sicurezza nelle giornate più calde e sul bagnato. Temporali estivi, non vi temo!

SCHEDA TECNICA Perfetta trazione sul bagnato, bassa resistenza al rotolamento, prestazioni eccellenti e grande comfort. Tutte spuntate queste voci nella scheda tecnica del nuovo pneumatico estivo CST Medallion MD-A1. Come manterrà le promesse fatte? Per prima cosa grazie al design chiuso delle scanalature sulla spalla, che assicura silenziosità e che la gomma si consumi tutta in modo uniforme, grazie all’ alternanza dei vari tasselli che, insieme ai tanti canali laterali presenti, riduce rumore e vibrazioni da rotolamento e, per finire, grazie alle scanalature a doppio angolo sulla spalla, per la migliore aderenza sul bagnato.