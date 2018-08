Autore:

Giulia Fermani

UN PARCO GIOCHI PER ADULTI AMANTI DELLE CORSE Il format è un po' quello di Disneyland, il parco giochi tanto amato dai bambini, dove in mezzo alle tante attrazioni sorgono anche hotel per dormirci a stretto contatto. Solo che, nel caso del primo Automotive Resort il target di riferimento è più alto e, quasi sempre, porta in dote la coppia cromosomica XY. Il progetto per il Bicester Heritage Hotel è già stato depositato: si tratterà di una struttura alberghiera con 344 stanze e una pista per correre in auto.